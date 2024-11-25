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Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar! Mersin'de skandal görüntü: Yüzlerce kilo eti bakın nasıl taşıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı gün gün taklit ve tağşiş listesini açıklarken Mersin'den gelen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Mersin'de lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen kamyonette 235 kilo sağlıksız şartlarda taşınan et ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:52
Halkın sağlığını böyle hiçe saydılar! Mersin’de skandal görüntü: Yüzlerce kilo eti bakın nasıl taşıyorlar

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Mersin-Tarsus Otoyolu üzeri Deliçay Köprüsü civarında, lastiği patladığı için bekleyen kamyonet tipi bir araca yardım etmek amacıyla duran Mersin İl Otoyol Jandarma ekipleri, camları siyah filmlerle kaplı araçtan şüphelendi.

Ekipler, araç içinde yaptıkları inceleme ve kontrolde kilolarca parçalanmış et bulunduğunu tespit etti.

Mersin'de mide bulandıran görüntü

ARAÇTA KİLOLARCA PARÇALANMIŞ ET BULUNDU

Etlerin, Gaziantep'in Atakent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et ve tavuk firmasından alındığını belirledi.

Mersin'de ele geçirilen etler (İHA)Mersin'de ele geçirilen etler (İHA)

Bunun üzerine haber verilen Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları incelemede, etlere ait etiket olmadığını, etlerin soğuk zinciri bozularak açıkta ve sağlıksız ortamda taşındığını tespit ederek el konulması gerektiğini belirtti.

NE ETİKET VAR NE STERİL ORTAM: EL KONULDU

Araçta bulunan 2 kişi hakkında tutanak tutulmasının ardından el konulan ve güvenilir olmayan gıda olarak nitelenen kilolarca et, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mersin'de ele geçirilen etler (İHA)Mersin'de ele geçirilen etler (İHA)

Yapılan tartı işlemi sonucu ele geçirilen parçalanmış etlerin yaklaşık 235 kilogram olduğu belirlendi.

Kesim etiketi olmayan, soğuk zinciri kırılarak hijyenik olmayan bir şekilde taşındığı için halk sağlığını tehdit eden etler, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağına ulaştırılmak üzere, Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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