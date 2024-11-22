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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin tartışmalara son noktayı koydu

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, teğmenlerin disipline sevkiyle ilgili, “İsnat edilen suç kılıç çatmak, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları disipline sevk edilen teğmenlere ilişkin tartışmalara son noktayı koydu

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kamuoyunda tartışmalara neden olan bazı teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

"Başlatılan inceleme ve akabindeki Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk süreci devam etmektedir. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir. Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ya sevklerine yönelik işlem başlatılmıştır. İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Disiplinsizliğin "ama"sı, "lakin"i, "fakat"ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez" açıklaması yapıldı.

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