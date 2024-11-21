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Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kılıç çekerek korsan yemine imza atan teğmenlerin avukatları çelişkilerle dolu bir açıklama yaptı. Teğmenlerin basın önündeki mesaj verme çabasını plansızmış gibi göstermeye çalışan avukatlar MSB'nin kamuoyunu bilgilendirmesini YDK’yı etkileme çabası gibi servis etme gayreti içine girdi. Açıklamadaki ifadeler teğmenlerin basın önünde yürürlükten kaldırılan metni basının önünde mesaj vererek okuma kaygısının nereden geldiği, komutanlarının 7 kez olumsuz yanıt vermesine rağmen hangi motivasyonla bu yemini ülke gündemine getirecek şekilde okumak istedikleri büyük merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 22:47 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 22:47
Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!

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Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenlerin avukatları, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamalarını hedef alan bir bildiri yayımladı.

Bakanlık kaynakları bugün yaptıkları açıklamalarda, Teğmenlerin tepki çeken korsan yemin töreniyle ilgili detaylı bilgiler paylaşmıştı. Teğmenlerin disiplinsizlik suçu işlediklerini, bu suçu organize şekilde işlemekte ısrar ettiklerini ortaya koyan Bakanlık kaynaklarının tespitleri geniş yankı uyandırmıştı.

Kılıç çekip korsan yemin eden Teğmenler. (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden Teğmenler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

TEĞMENLERİN DİSİPLİNSİZLİK SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR TESPİTLER PAYLAŞILMIŞTI
Akşam saatlerinde teğmenlerin avukatları tarafından yapılan açıklamadaki çelişkiler de dikkatlerden kaçmadı. Bakanlık kaynaklarının açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Avukatlar, "Yüksek Disiplin Kurul üyelerinin daha sonra vereceği kararlar hakkında bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır" ifadesini paylaştı. Bakanlık kaynaklarının bugün yaptığı açıklama ise zaten Teğmenlerin yaptığı disiplinsizliklerin tespitlerinden ibaretti. Teğmenlerin disiplinsizlik suçu işlediklerine dikkat çekilmiş, bu tespitler yapılabildiği yani teğmenler suçlu bulunduğu için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine dikkat çekilmişti.

MSB'DEN İZİN ALMADAN HİÇBİR ASKERİ PERSONEL BASININ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPAMAZ, GÖRÜNTÜ VEREMEZ
Avukatların açıklamasında ayrıca tepki çeken yemin metninin tören bittikten sonra okunduğuna dikkat çekiliyor. Bakanlık kaynakları ise "TSK'da tören bir bütündür" diyerek askeri törenlerin nerede başlayıp nerede bittiğini, "Tören bitmiştir" anonsunun törenin bitmesi için yeterli olmadığını hatırlatmıştı.

Kılıç çekip korsan yemin eden Teğmenler. (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden Teğmenler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Avukatların açıklamasında dikkat çeken ve akıllara soru işaretleri getiren bir diğer konu da teğmenlerin yemin töreni öncesinde basını alana davet etmesi oldu. Avukatlar, teğmenlerin açıklama öncesi basını davet ettiğini kabul etmezken, akıllara ise tüm askeri personelin Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin almadan basının önünde açıklama yapamayacağı, görüntü veremeyeceği ve slogan atamayacağı gibi bakanlık iznine tabi emirler geldi.

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GÖZ YUMAN KOMUTANLAR DA YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ
Teğmenler adına yapılan açıklamada dikkatlerden kaçmayan bir başka çelişki de söz konusu korsan yemin töreni öncesinde komutanlardan gerekli izinlerin alındığı yönündeki ifadeler oldu. Bakanlık kaynakları ise kanunsuz şekilde organize edilen yemin törenin gerçekleşmesini engelleyemeyen, gerekli tedbirleri almayan ve tepki çeken görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet veren rütbeli personelin de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.

Kılıç çekip korsan yemin eden Teğmenler. (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıç çekip korsan yemin eden Teğmenler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

ISRARLA METNİ OKUMAK İSTEMELERİNİN ARDINDAKİ MOTİVASYON MERAK KONUSU OLDU
Ayrıca mezuniyet töreninden bir gün önce komutanların yanında korsan yemini okuyan teğmenlerin, bu yemini diğer gün neden okumakta ısrar ettikleri de kafalarda soru işareti oluşturdu. Açıklamadaki ifadeler teğmenlerin basın önünde yürürlükten kaldırılan metni basının önünde mesaj vererek okuma kaygısının nereden geldiği, komutanlarının 7 kez olumsuz yanıt vermesine rağmen hangi motivasyonla bu yemini ülke gündemine getirecek şekilde okumak istedikleri büyük merak konusu oldu.

TEĞMENLERİN DİSİPLİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN TSK'YA ATILAN İFTİRALAR AÇIKLAMADA GÖRMEZDEN GELİNDİ
Diğer yandan teğmenlerin suçsuz olduğunu göstermeye çalışan avukatların açıklamasında, teğmenlerin disiplinsizliği yüzünden TSK'ya atılan iftiralarla bir değerlendirmenin yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.

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