Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!

Yüksek Disiplin Kurulu 'na (YDK) sevk edilen teğmenlerin avukatları, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamalarını hedef alan bir bildiri yayımladı. Bakanlık kaynakları bugün yaptıkları açıklamalarda, Teğmenlerin tepki çeken korsan yemin töreniyle ilgili detaylı bilgiler paylaşmıştı. Teğmenlerin disiplinsizlik suçu işlediklerini, bu suçu organize şekilde işlemekte ısrar ettiklerini ortaya koyan Bakanlık kaynaklarının tespitleri geniş yankı uyandırmıştı.

Kılıç çekip korsan yemin eden Teğmenler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

TEĞMENLERİN DİSİPLİNSİZLİK SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR TESPİTLER PAYLAŞILMIŞTI

Akşam saatlerinde teğmenlerin avukatları tarafından yapılan açıklamadaki çelişkiler de dikkatlerden kaçmadı. Bakanlık kaynaklarının açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Avukatlar, "Yüksek Disiplin Kurul üyelerinin daha sonra vereceği kararlar hakkında bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır" ifadesini paylaştı. Bakanlık kaynaklarının bugün yaptığı açıklama ise zaten Teğmenlerin yaptığı disiplinsizliklerin tespitlerinden ibaretti. Teğmenlerin disiplinsizlik suçu işlediklerine dikkat çekilmiş, bu tespitler yapılabildiği yani teğmenler suçlu bulunduğu için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine dikkat çekilmişti.

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Avukatların açıklamasında ayrıca tepki çeken yemin metninin tören bittikten sonra okunduğuna dikkat çekiliyor. Bakanlık kaynakları ise "TSK'da tören bir bütündür" diyerek askeri törenlerin nerede başlayıp nerede bittiğini, "Tören bitmiştir" anonsunun törenin bitmesi için yeterli olmadığını hatırlatmıştı.