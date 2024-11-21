Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin Güran'ın katilinin kim olduğu ve neden öldürüldüğü ise merak konusu oldu.

Türkiye Narin Güran'ın katilini arıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu yargılandığı dava 26 Aralık'a ertelendi.

Narin Güran cinayetinde yeni delil (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AHIRIN ÖNÜNDE YENİ DELİL

Cinayette kan donduran bir gelişme yaşandı.

A Haber ekranlarında ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bir delil ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde yeni delil (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu ifade edildi.