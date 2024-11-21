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Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!

Narin Güran cinayetiyle ilgili dava 26 Aralık'a ertelendi. Duruşmaya bir ay kala A Haber, cinayete dair yeni ve çarpıcı delilleri günyüzüne çıkardı. Daha önce ahırın önünde kanlı taş ve eldiven bulunduğu açıklanırken şimdi de kanlı üçüncü bir delil ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 03:11 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 03:29
Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin Güran'ın katilinin kim olduğu ve neden öldürüldüğü ise merak konusu oldu.

Türkiye Narin Güran'ın katilini arıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Türkiye Narin Güran'ın katilini arıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu yargılandığı dava 26 Aralık'a ertelendi.

Narin Güran cinayetinde yeni delil (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Narin Güran cinayetinde yeni delil (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AHIRIN ÖNÜNDE YENİ DELİL
Cinayette kan donduran bir gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil

A Haber ekranlarında ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bir delil ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde yeni delil (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Narin Güran cinayetinde yeni delil (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu ifade edildi.

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