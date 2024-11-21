Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin Güran'ın katilinin kim olduğu ve neden öldürüldüğü ise merak konusu oldu.
Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu yargılandığı dava 26 Aralık'a ertelendi.
AHIRIN ÖNÜNDE YENİ DELİL
Cinayette kan donduran bir gelişme yaşandı.
A Haber ekranlarında ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken Türkiye'nin gündemine oturacak yeni bir delil ortaya çıktı.
Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu ifade edildi.