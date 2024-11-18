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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın ölümü Tükiye'yi derinden sarstı. Narin Güran'ı kim öldürdü? sorusu merak konusu oldu. A Haber ekranlarında söz konusu cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halılar A Haber ekranlarında verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 01:33 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 01:40
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın ölümü Tükiye'yi derinden sarstı. Narin Güran'ı kim öldürdü? sorusu merak konusu oldu.

A Haber ekranlarında söz konusu cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halılar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halılar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Narin kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halılar A Haber ekranlarında verildi.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme!

ENES GÜRAN VAN'A GİDEN HALILARI SORMUŞ
Enes Güran cezaevinde Baran Güran ile görüşmesinde halıları sordu.

Enes, "Ağabey Van'a giden halılar ne oldu" demesi üzerine Baran Güran'ın "Biz onları hallettik sen rahat ol" diyor.

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