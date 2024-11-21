Bakan Fidan Şengen vizesi tartışmalarına son noktayı koydu: Başvuru yüzde 36, ret oranı binde 4 arttı

Bakan Fidan, 6 personelin daha önceki görev yerlerine ve Bakanlıkta hangi pozisyonlarda görevlendirildiklerine değinerek, söz konusu kişilerin eğitimli ve uzmanlık sahibi olduklarının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı vekillerin, " Milli İstihbarat Teşkilatı ndan (MİT) çok sayıda personelin Dışişleri Bakanlığında görevlendirildiği" yönündeki iddialarına yanıt veren Fidan, Bakanlıkta şu an 39 genel müdürlük bulunduğunu belirterek, "Milli İstihbarat Teşkilatından sadece 6 genel müdür arkadaş getirdim" dedi.

Bakan Fidan: ʺMİT'ten sadece 6 genel müdür arkadaş getirdimʺ (Fotoğraf: AA)

BAKAN FİDAN: "KURUMSAL VERİM ÖNEMLİ"

Kurumsallaşmaya verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini belirten Fidan, "Kurumsal verim önemli. Bunun için de alanında ihtisas sahibi arkadaşlarla çalışmak her zaman için tercihim. Çünkü taşıdığım emaneti en iyi şekilde taşımaya gayret ediyorum." şeklinde konuştu.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hakkında soruyu yanıtlayan Fidan, Vakıf Yönetim Kurulunun atandığını, faaliyetlere başlandığını ve şu anda şirkete personel alımı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, Vakfın faaliyetleri arasında Bakanlık personelinin çocukları için ortaöğretim ve üniversite eğitimine yönelik desteklerin de bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığa ait araçlara lastik alımı yapıldığına dair bir soru üzerine Fidan, söz konusu alımların, yurt dışındaki misyon şeflerinin kullandığı araçlar için gerçekleştirildiğini belirtti.