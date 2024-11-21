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Bakan Fidan Şengen vizesi tartışmalarına son noktayı koydu: Başvuru yüzde 36, ret oranı binde 4 arttı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şengen vizesi başvurularının yüzde 36 arttığını ancak ret oranının binde 4 yükseldiğini belirtti. Bakan Fidan ayrıca, BRICS’in kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizmasının bulunmadığını, üyelerin bir araya gelip davet ettikleri kişileri belirlediklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 01:52 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 01:55
Bakan Fidan Şengen vizesi tartışmalarına son noktayı koydu: Başvuru yüzde 36, ret oranı binde 4 arttı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı vekillerin, "Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) çok sayıda personelin Dışişleri Bakanlığında görevlendirildiği" yönündeki iddialarına yanıt veren Fidan, Bakanlıkta şu an 39 genel müdürlük bulunduğunu belirterek, "Milli İstihbarat Teşkilatından sadece 6 genel müdür arkadaş getirdim" dedi.

Bakan Fidan, 6 personelin daha önceki görev yerlerine ve Bakanlıkta hangi pozisyonlarda görevlendirildiklerine değinerek, söz konusu kişilerin eğitimli ve uzmanlık sahibi olduklarının altını çizdi.

Bakan Fidan: ʺMİT'ten sadece 6 genel müdür arkadaş getirdimʺ (Fotoğraf: AA)Bakan Fidan: ʺMİT'ten sadece 6 genel müdür arkadaş getirdimʺ (Fotoğraf: AA)

BAKAN FİDAN: "KURUMSAL VERİM ÖNEMLİ"

Kurumsallaşmaya verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini belirten Fidan, "Kurumsal verim önemli. Bunun için de alanında ihtisas sahibi arkadaşlarla çalışmak her zaman için tercihim. Çünkü taşıdığım emaneti en iyi şekilde taşımaya gayret ediyorum." şeklinde konuştu.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hakkında soruyu yanıtlayan Fidan, Vakıf Yönetim Kurulunun atandığını, faaliyetlere başlandığını ve şu anda şirkete personel alımı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, Vakfın faaliyetleri arasında Bakanlık personelinin çocukları için ortaöğretim ve üniversite eğitimine yönelik desteklerin de bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığa ait araçlara lastik alımı yapıldığına dair bir soru üzerine Fidan, söz konusu alımların, yurt dışındaki misyon şeflerinin kullandığı araçlar için gerçekleştirildiğini belirtti.

Şengen vizesi başvurularının yüzde 36 arttı (Fotoğraf: AA)Şengen vizesi başvurularının yüzde 36 arttı (Fotoğraf: AA)

BAKAN FİDAN ŞENGEN VİZESİ VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Şengen vizesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Fidan, geçmiş yıllara ait Türkiye ve dünya genelindeki başvuru ve ret oranları hakkında bilgi verdi.

Bakan Fidan, 2014 yılında Türkiye için ret oranının yüzde 4,4, dünya genelinde ise yüzde 5,1 olduğunu belirtti. 2015'te Türkiye için bu oran yüzde 3,9, dünya için ise yüzde 6,2; 2016'da Türkiye için yüzde 4,4, dünya için yüzde 6,9 olarak kaydedildi. 2019'da Türkiye için ret oranı yüzde 9,9, dünya genelinde ise yüzde 9,7 oldu. 2020'de Türkiye'de ret oranı yüzde 12,7, dünya genelinde ise yüzde 13,6 iken; 2021'de pandemi döneminde Türkiye için ret oranı yüzde 16,9, dünya için ise yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. 2022'de Türkiye için ret oranı yüzde 15,7, dünya genelinde ise yüzde 17,9 olarak belirlendi. Geçen yıl ise Türkiye için ret oranı yüzde 16,1, dünya genelinde ise yüzde 16 olarak kaydedildi. Bu yılın verilerinin ise henüz açıklanmadığını sözlerine ekledi.

Hakan Fidan, Şengen vizesinin değerlendirilme süresinin uzamasının iki ana nedeni olduğunu belirterek, bunları, personel yetersizliği ile "Batı ülkelerinde özellikle göçmenlere yönelik gelişen politik tavır ve seçimlerde iç siyasetin inanılmaz derecede etkili oluşu" şeklinde sıraladı.

Yurt dışına gitmek ve öğrenim görmek isteyen vatandaşların sayısının arttığını da vurgulayan Fidan, bu sorunun kökten çözülmesi için "vize serbestisi anlaşmasının" hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sorunları çözüm bekliyor (Fotoğraf: AA)Vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sorunları çözüm bekliyor (Fotoğraf: AA)

AB İLE GÖRÜŞMELERDE İKİ KONU ÖNE ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan görüşmelerde iki önemli başlığın vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu açıkladı. AB'ye üyelik perspektifiyle ilgili resmi politikanın devam ettiğini vurgulayan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB üyeliğini stratejik hedef olarak belirlemeye devam ettiğini de hatırlattı.

Bakan Fidan, AB ile müzakerelerde "başmüzakereci" rolünü üstlendiğini belirterek, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve ilgili genel müdürlüklerle koordineli bir şekilde müzakereleri sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliği (Fotoğraf: AA)Türkiye'nin AB üyeliği (Fotoğraf: AA)

AB'NİN, TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNE YÖNELİK SİYASİ DURUŞUNUN DEĞİŞMEDİ

Bakan Fidan, AB'nin, Türkiye'nin üyeliğine yönelik siyasi duruşunun değişmediğini ifade ederek AB'nin dış politika ve dış jeopolitik durumu, iç siyasetin gündemine taşıdığını kaydetti. Fidan, "Avrupa'nın kendi yaşadığı siyasal travmaların bir kısmında bu türden büyük sorulara veremedikleri cevaplar da rol oynuyor. Onu görmek gerekiyor. Sürekli yanılsama içinde oldukları bir alan var." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sistemi içerisinde bulunmadığını ve vatandaşların biyometrik bilgilerinin karşılıklı paylaşılmadığını vurgulayarak, "AB topraklarına ilk girecek olan şahıs bu verileri bunlara veriyor. AB kurumsallaştıkça daha fazla bürokratikleşiyor ve daha fazla veriye ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Bazı Avrupa ülkelerindeki yetkililerin, Türk yatırımcılardan memnun olduğunu ve bu kişilerin bölgedeki çalışmalarını artırmasını istediğini aktaran Fidan, AB ülkelerinin ortak kullandığı Şengen sistemi nedeniyle engellerle karşılaşıldığını söyledi.

Bakan Fidan: ʺBRICS, kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değilʺ (Fotoğraf: AA) Bakan Fidan: ʺBRICS, kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değilʺ (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'NİN BRICS HAMLESİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin BRICS'e katılıp katılmayacağı konusundaki tartışmalara değinerek, "BRICS, kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değil. Öyle bir kurumsallaşması yok. Üyeler bir araya geliyorlar, birilerini davet ediyorlar. Ama sizin de bir şekilde ilginizi ifade etmeniz gerekiyor. Biz ilgimizi ifade ettiğimizi söyledik." açıklamalarında bulundu.

AB'nin kurumsallaşması, derinleşmesi, birliği ve işleyişinin, BRICS'te bulunmadığını anlatan Fidan, "Bunun burada olması mümkün olacak mı? Zor. Ama burada bir dünya oluşuyor, bir tartışma var. Alternatif ekonomik düzenler aranıyor." görüşünü paylaştı.

Bakan Fidan: ʺTürkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değilʺ (Fotoğraf: AA)Bakan Fidan: ʺTürkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değilʺ (Fotoğraf: AA)

"TÜRKİYE BİR BAŞKA ÜLKENİN UYDUSU OLABİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL"

Dışişleri Bakanı Fidan, ülkelerin, kendilerinin kurmadığı bir sistemin üyesi olduğunda yaptırımla karşılaşabildiğine işaret ederek, "Sizin kendi kurucusu olmadığınız ve egemeni olmadığınız herhangi bir kulüpte mevcut şartlar sizin aleyhinize döndüğü zaman her zaman için şantaja tabi tutulabilirsiniz. Türkiye bunu yaşıyor, başka ülkeler bunu yaşıyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil" değerlendirmesinde bulunan Fidan, Türkiye'nin bağımsızlığının ve özgürlüğünün her şeyin üstünde olduğunun altını çizdi.

BRICS'e ortaklıkla ilgili bir teklif geldiğini hatırlatan ve bunu değerlendirdiklerini söyleyen Fidan, "Şu anda hiçbir ülkeye üyelik daveti gitmiş değil." sözlerini sarf etti.

Bakan Fidan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dile getirdiği iddiaları çürüttü (Fotoğraf: AA)Bakan Fidan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dile getirdiği iddiaları çürüttü (Fotoğraf: AA)

BAKAN FİDAN CHP'Lİ VELİ AĞBABA'NIN YALANINI ÇÜRÜTTÜ

Bakan Fidan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı havalimanında karşıladığı iddiası) Düşünüyorum, gerçekten böyle bir sahne yaşandı mı? Ben havalimanında, orada mıydım? O kadar böyle güzel teatral anlattık ki onu; oradan heyecanı yükseltti, yükseltti, yükseltti, sonra tak, gol atmaya çalışıyor. Böyle bir gerçeklik yok. 22 Haziran 2022'de Muhammed bin Selman geliyor. Devlet Başkanı olmadığı için, o ünvanı olmadığı için onu karşılayan o dönemki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay. Ben o dönem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanıyım. Ben resimde yokum." dedi.

Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası protokol kurallarına tamamen uygun hareket ettiğini belirtti. Fidan, ayrıca Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Salman ile herhangi bir protokol ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

Bakan Fidan: ʺGüneyimizdeki Kürtler'in de hamisi bizizʺ (Fotoğraf: AA)Bakan Fidan: ʺGüneyimizdeki Kürtler'in de hamisi bizizʺ (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE SINIR ÖTESİNDEKİ KÜRTLERİN TEK HAMİSİ

Fidan, Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürtlerin tek hamisi olduğunu belirterek, "Bunun hiç lamı cimi yok. Nasıl ki Balkanlar'daki Boşnaklar ve Arnavutların tek hamisi, gerçek destekleyicisi biziz, doğumuzdaki, güneyimizdeki Kürtler'in de hamisi biziz. Tarih böyledir. Tarihi değiştirmeyiz. Yani organik tarih de bugünkü tarih de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Erbil'le ilişkilerinin fevkalade iyi olduğuna dikkati çeken Fidan, "Bağdat'la Erbil arasındaki sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Suriye'deki Kürtlerin PKK'lılaştırılma çalışması, son derece karşı olduğumuz bir konu. Oradaki insanların iyi niyeti varsa Türkiye'ye karşı ödevlerini biliyorlar. Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan giden bütün PKK'lı kadroların gönderilip, orada Suriyelilerin kalması gerekiyor. Bizim sınır ötesindeki Kürtlerle ilgili hassasiyetimiz her zaman var." diye konuştu.

kalkınma Yolu Projesi (Fotoğraf: AA)kalkınma Yolu Projesi (Fotoğraf: AA)

KALKINMA YOLU PROJESİ

Bakan Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin projeye büyük önem verdiğini ve bu sayede Irak ile ilk kez olumlu bir konunun gündeme geldiğini belirtti. Fidan, Kalkınma Yolu'nun geçiş güzergahı ile ilgili olarak Irak'ın sınır kapısı tercihlerine Türkiye'nin bir seçenek dayatamayacağını vurguladı ve Bağdat ile Erbil'in bu konuda ortak bir karar alması gerektiğini ifade etti.

Fidan, "İyi bir haber var. Özellikle boru hattının açılmasıyla alakalı yakında iyi bir gelişme bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah boru hattı açılır. Kalkınma Yolu fevkalade önemli. Kalkınma Yolu da belki Rusların Kuzey-Güney Lojistik Yolu var, orayla da belli bir noktada iletişime geçirip daha güzel bir projeye dönüşebilecek gibi duruyor. Bu konuda ciddiyiz." bilgisini paylaştı.

ʺAvrupalılarla siyasal iradeʺ konusu çözüme kavuşturuldu ( Fotoğraf: AA) ʺAvrupalılarla siyasal iradeʺ konusu çözüme kavuşturuldu ( Fotoğraf: AA)

F-16 SAVAŞ UÇAKLARIYLA İLGİLİ EN BÜYÜK SORUN SİYASAL İRADE

Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 savaş uçaklarıyla ilgili en büyük sorunun siyasal irade olduğunu belirterek, Milli Savunma Bakanlığının teknik görüşmeleri tamamladığını, ön ödemelerin yapıldığını ve siparişlerin verildiğini açıkladı.

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili de "Avrupalılarla siyasal irade" konusunun çözüme kavuşturulduğunu, Milli Savunma Bakanlığı ile teknik detayların görüşüldüğünü belirten Fidan, ancak henüz sipariş aşamasına gelinmediğini ifade etti.

AB fonlarına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Fidan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilen hibelerden hiçbirinin Avrupa Sayıştay'ı tarafından iptal edilmediğini vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı bütçeleri onaylandı.

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