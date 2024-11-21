Bakan Fidan Şengen vizesi tartışmalarına son noktayı koydu: Başvuru yüzde 36, ret oranı binde 4 arttı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bazı vekillerin, "Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) çok sayıda personelin Dışişleri Bakanlığında görevlendirildiği" yönündeki iddialarına yanıt veren Fidan, Bakanlıkta şu an 39 genel müdürlük bulunduğunu belirterek, "Milli İstihbarat Teşkilatından sadece 6 genel müdür arkadaş getirdim" dedi.
Bakan Fidan, 6 personelin daha önceki görev yerlerine ve Bakanlıkta hangi pozisyonlarda görevlendirildiklerine değinerek, söz konusu kişilerin eğitimli ve uzmanlık sahibi olduklarının altını çizdi.
Bakan Fidan: ʺMİT'ten sadece 6 genel müdür arkadaş getirdimʺ (Fotoğraf: AA)
BAKAN FİDAN: "KURUMSAL VERİM ÖNEMLİ"
Kurumsallaşmaya verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini belirten Fidan, "Kurumsal verim önemli. Bunun için de alanında ihtisas sahibi arkadaşlarla çalışmak her zaman için tercihim. Çünkü taşıdığım emaneti en iyi şekilde taşımaya gayret ediyorum." şeklinde konuştu.
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hakkında soruyu yanıtlayan Fidan, Vakıf Yönetim Kurulunun atandığını, faaliyetlere başlandığını ve şu anda şirkete personel alımı sürecinin devam ettiğini belirtti.
Bakan Fidan, Vakfın faaliyetleri arasında Bakanlık personelinin çocukları için ortaöğretim ve üniversite eğitimine yönelik desteklerin de bulunduğunu açıkladı.
Bakanlığa ait araçlara lastik alımı yapıldığına dair bir soru üzerine Fidan, söz konusu alımların, yurt dışındaki misyon şeflerinin kullandığı araçlar için gerçekleştirildiğini belirtti.
Şengen vizesi başvurularının yüzde 36 arttı (Fotoğraf: AA)
BAKAN FİDAN ŞENGEN VİZESİ VERİLERİNİ PAYLAŞTI
Şengen vizesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Fidan, geçmiş yıllara ait Türkiye ve dünya genelindeki başvuru ve ret oranları hakkında bilgi verdi.
Bakan Fidan, 2014 yılında Türkiye için ret oranının yüzde 4,4, dünya genelinde ise yüzde 5,1 olduğunu belirtti. 2015'te Türkiye için bu oran yüzde 3,9, dünya için ise yüzde 6,2; 2016'da Türkiye için yüzde 4,4, dünya için yüzde 6,9 olarak kaydedildi. 2019'da Türkiye için ret oranı yüzde 9,9, dünya genelinde ise yüzde 9,7 oldu. 2020'de Türkiye'de ret oranı yüzde 12,7, dünya genelinde ise yüzde 13,6 iken; 2021'de pandemi döneminde Türkiye için ret oranı yüzde 16,9, dünya için ise yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. 2022'de Türkiye için ret oranı yüzde 15,7, dünya genelinde ise yüzde 17,9 olarak belirlendi. Geçen yıl ise Türkiye için ret oranı yüzde 16,1, dünya genelinde ise yüzde 16 olarak kaydedildi. Bu yılın verilerinin ise henüz açıklanmadığını sözlerine ekledi.
Hakan Fidan, Şengen vizesinin değerlendirilme süresinin uzamasının iki ana nedeni olduğunu belirterek, bunları, personel yetersizliği ile "Batı ülkelerinde özellikle göçmenlere yönelik gelişen politik tavır ve seçimlerde iç siyasetin inanılmaz derecede etkili oluşu" şeklinde sıraladı.
Yurt dışına gitmek ve öğrenim görmek isteyen vatandaşların sayısının arttığını da vurgulayan Fidan, bu sorunun kökten çözülmesi için "vize serbestisi anlaşmasının" hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.