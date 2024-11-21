Selen Bilgin ve Doktor Fatih Akın. (Takvim.com.tr / Arşiv)
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Fezlekede Fatih Akın'ın her ne kadar doktor olarak görev yapıyor ise de olayın meydana gelişi ve Selen Bilgin'in ölümüne sebebiyet veren ilaç verilmesi olayında tedavi amacı ile hareket etmediği aktarıldı. Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
YENİDOĞAN ÇETESİ İLE GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Fatih Akın'ın Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen iddianamede örgüt üyesi ile yaptığı telefon görüşmeleri de ortaya çıktı.
Örgüt üyelerinden Hakan Doğukan Taşçı'nın Fatih Akın'ı aradığı konuşmada Taşçı'nın, "Hocam bir şey soracağım, şimdi bir bebek var bizde, yattı taburcu oldu sonradan bir gün kaybı olduğu için hasta tekrar yoğun bakıma yatırmaya çalışıyoruz da, bir gün kaybı olduğu için yoğun bakıma yatıramıyoruz, ben medikal muhasebe müdürüyle konuştum, Nehir ile de konuştum, Fatih hoca onay verirse sıkıntı yok bizlik, dediler. Sadece erişkin üzerinden takibini açtırabilir miyim?" diye konuştuğu, Akın'ın, "Erişkin üzerinden takip açtırırız değil mi?" diye sorduğu Taşçı'nın ise, "Takibini açtırıp sildireceğim hocam" şeklinde cevap verdiği konuşmalara yansıdı.
Taşçı'nın, "Çocuk böyle dışarıda heba olmuş çocuk remotolojisine" dediği konuşmada Akın'ın "Anladım" şeklinde cevap verdiği de tape kayıtlarına yansıdı.
Selen Bilgin. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Taşçı'nın, "Medikal muhasebe müdürüyle konuştum, dedi ki erişkin üzerinden kayıt açtırıp takibini sildireceğiz, sonra yeni doğana çevireceğiz" dediği konuşmada Akın'ın ise "He olur olur" şeklinde cevap verdiği kaydedildi. Fatih Akın'ın "Yoğun bakıma alalım, sorarlarsa bize acil olarak almak zorunda kaldık deriz yani anladın mı? Sıkıntı olmaz yani tamam mı?" dediği konuşmada Taşçı'nın "Tamam tamam hocam" şeklinde cevap verdiği de tape kayıtlarına yansıdı.
BİR HEMŞİRE DAHA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İki yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.'nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşire Pelin Köksal'ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.
Köksal'dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan'ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı.
Selen Bilgin ve Pelin Köksal. (Takvim.com.tr / Arşiv)
"ANESTEZİ UYGULANMIŞLAR KIZIMA"
Olaya ilişkin konuşan Selen Bilgin'in acılı annesi Nergül Bilgin "Dedesinin yanında akşam refakatçi kalacaktı. 'Ben yoğun bakım hemşiresiyim daha iyi bakarım dedeme' dedi. Sabahında benim çocuğumun ölüsünü verdiler elime. Anestezi uygulanmış kızıma. Bize ilk önce anestezi uyguladığını söylemedi. Sonradan söyledi. Şüpheli doktorla kızımın tanışıklığı vardı. Aynı bölümde de çalışmışlardı. Odasında kızıma anestezi uygulamış. Bebek çetesi ile ilgili olan Fatih Akın benim evladımı iğneyle, narkozla, öldürdü" dedi.
Selen hemşire. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Ailenin avukatı Bahaeddin Özdemir ise, "Selen Bilgin'in cinayetiyle alakalı en sonunda Adli Tıp Kurumu raporu geldi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Selen'in ölüm sebebi çoklu ilaç zehirlenmesi olarak geçiyor. En son Selen'in kanına giren ilaç propofol ve bunun Fatih Akın tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Fatih Akın ilk vermiş olduğu ifadelerde propofolü kendisinin yapmadığını, vurmadığını, temin etmediğini söylemişti. Daha sonra savcılık tarafından yapılan titiz inceleme sonucunda bir takım delillere ulaşıldı. Bunlardan birincisi Selen'in vefatının gerçekleştiği oda içerisinde yapılan aramaydı. O aramada Selin'in damar yolu açılarak kendisinde kullanılan serumun oda içerisinde komodinin üzerinde bulunduğu ortaya çıktı. Yani Selen'in kolunda takılı vaziyette değildi, çıkarılmıştı. Kapıyı gören görüntü kayıtlarında da Fatih Akın'ın dışarıya bir şey götürmeye çalıştığı tespit edildi. Muhtemelen serumu çıkaramadı. Yapılan ilacın ampulü Fatih Akın'ın cebinden çıktı. Savcılık yaptığımız itirazlar üzerine ilk etapta hemen tutukluluk talep etti ama tutukluluğu sağlayamadık. Mahkeme ölümün şüpheli ölüm olarak geçmesi nedeniyle Fatih Akın'ın o an tutuklanmasının uygun olmadığına karar verdi. Ama artık ölüm şüpheli ölüm olmaktan çıktı. Fatih Akın hakkında olası kasta Selen'in ölümüne sebebiyet vermek suçundan fezleke düzenlendi ve Bakırköy'e iddianame düzenlenmesi için gönderildi. Bu adam müebbet hapis ile yargılanıyor, ama hâlâ dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. İnanılır gibi değil. Basit yaralamalarda dahi mahkemeler gözünü kırpmadan tutuklamaya karar veriyorlar. Bu adam aynı zamanda çok ilginç bir şekilde, Birinci Hastanesi'nde görev alırken o hastanede gerçekleşen bebek ölümleri ile alakalı yürütülen Yenidoğan soruşturmasında da ismi geçiyor. Fatih Akın orada başka simsarlarla bebeklerin ölümüne sebep olan sanıklarla sıkı bir ilişki içerisine. Bir takım faturalandırma işlemlerinde usulsüzlüğe karıştığı açık bir şekilde görülebiliyor" dedi.