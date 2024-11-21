Selen Bilgin. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"KENDİSİ İLACI KULLANDI"

Bilgin'in sabah 07.00 sıralarında hastane çalışanları tarafından odadan tekerlekli hasta yatağı ile çıkarıldığı fezlekede aktarıldı. Doktor Tevfik K. tarafından Bilgin'e kalp masajı, şüpheli doktor Fatih Akın tarafından ise suni teneffüs yapıldığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bilgin'in ölümü Adli Tıp Kurumu raporunda "çoklu ilaç intoksikasyonu" olarak belirtildi. Şüpheli doktor Fatih Akın alınan beyanında "Ben maktüleye ilaç vermedim. Selen Bilgin kendisi bu ilacı kullandı" dedi.



"SELEN'İ KAYBETTİĞİMİ ANLADIM. HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Muzaffer U. ise, "Fatih Akın'ı telefon ile aradım. 'Selen'i kaybettik' demesi üzerine 'Nasıl yani?' diye sordum. Bana, 'Selen'in baş ağrısı vardı, ona ağrı kesici serum taktım' dedi. 'Bu nasıl olur?' diye sorunca, 'Selen'e düşük dozda propofol yaptım' dedi. Propofol benim bildiğim kadarıyla uykusuzluk çekenler için çok kullanılan bir ilaç değil. Doktor Fatih bana, 'Önce ağrı kesici uyguladım ama Selen beni arayıp tekrar uyuyamıyorum diyerek bu ilaçtan istediğini söyledi. Uyguladıktan sonra 2-3 saat başında bekledim. Bu sırada uyudu uyandı. Sonra ben odadan çıktım. Tekrar geldiğimde Selen'i kaybettiğimi anladım. Hayata döndürmeye çalıştım' dedi bana" şeklinde beyanda bulundu.