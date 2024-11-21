SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yasadışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil için hazırlanan iddianamede 'emekli maaşı' detayı

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil hakkında düzenlenen iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede Erbil’in özellikle gençleri kumara teşvik ettiği belirtilirken Erbil’in bir videoda kendi söylemine göre ‘emekli maaşı tutarında’ para kazanıldığını belirttiği gibi sözleri iddianamede yer aldı. Öte yandan Erbil’in ‘anı olarak çekilen videoydu’ dediği söz konusu videonun zorlama veya tehdit ortamında çekilmediği ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:59
Yasadışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil için hazırlanan iddianamede ’emekli maaşı’ detayı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında düzenlenen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Mehmet Ali Erbil ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Mehmet Ali Erbil (Takvim Foto Arşiv)Mehmet Ali Erbil (Takvim Foto Arşiv)



GENÇLERİ ZEHİRLİYOR!
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler, uygulamalar üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik edici nitelikte videolarda yer aldığı anlatıldı.

Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlarBahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar

"EMEKLİ MAAŞI KADAR" SÖZLERİ İDDİANAMEDE
İddianamede, kamuoyuna mal olmuş, toplumun her kesimince bilinen birisi olarak şüpheli Erbil'in bir videoda kendi söylemine göre 'emekli maaşı tutarında' para kazanıldığını belirttiği gibi sözlerle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği kaydedildi.

Mehmet Ali Erbil (Takvim Foto Arşiv)Mehmet Ali Erbil (Takvim Foto Arşiv)



"ANI OLARAK ÇEKİLEN BİR VİDEOYDU, YAYINLANMASI ADINA ÇEKİLMEMİŞTİM''
Şüpheli Erbil'in Savcılıkta verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede, Barış isimli ortak arkadaşlarının Serdar Ortaç ile kendisini Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini belirterek, "Stand-up şov tarzında bir stüdyo hazırlamışlardı. Oraya bizi davet ettiler, orada çekim yapmaya çalıştılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Söz konusu yayınlarda 'kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım' şeklinde ifadelerim vardır. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Biz bu muhabbeti gır gır ortamında gerçekleştirmiştik ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Tişört üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım, bunun farkında olmadan söz konusu video da yer aldım. O tip sitelerde ben hayatım boyunca herhangi bir bahis ya da kumar oynamadım. Ben orada misafirdim. Misafir olmam sebebiyle bozmadım. Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim'' dedi.

Mehmet Ali Erbil (Takvim Foto Arşiv)Mehmet Ali Erbil (Takvim Foto Arşiv)

VİDEOLAR HİÇ DE TEHDİT VE ZORLAMA ALTINDA ÇEKİLMİŞ GİBİ DURMUYOR
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği nazara alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesi beklenemeyeceği, Malta'ya gidip ağırlandığı dikkate alındığında bunun dahi menfaat kapsamında kaldığı aktarıldı. Ayrıca videoda, ortamın tehdit ve zorlamadan tamamen uzak vaziyette tamamen güvenli olduğu, herhangi bir tehdit ya da zorlama içeren bir ortamın olmadığı, kaldı ki iddianın doğru kabul edilmesi ihtimalinde bile bulunduğu ülkenin kolluk kuvvetlerine dahi gerek olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'ni arayarak durumu anlatıp yardım isteme imkanı varken bunun yapılmadığı, öte yandan yurda giriş yapmasından savunmasının alındığı tarihe kadar herhangi bir adli müracaatının da bulunmadığı kaydedildi.

Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaçın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederimYasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaçın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim



DURUMU SIRADANLAŞTIRARAK TOPLUMA ZARAR VERDİĞİ BELİRTİLDİ
İddianamede ayrıca toplum tarafından bilinen, tanınan, filmleri, dizileri, televizyon programları ile toplumun her kesimine hitap eden şüpheli Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplumda bu durumu olağan ve sıradan hale getirdiği, bu şekilde de topluma zarar verdiği vurgulandı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Henüz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmeyen iddianameye yönelik mahkemenin incelemesi sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Rusya - Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Önce Amerikan sonra İngiliz füzesiyle vurdular | ABD’den mayın hamlesi
Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi
Gümrüklerde yeni dönem: Ticaret Bakanlığı duyurdu! Nedir bu AB – Entegre NCTS Faz 5 uygulaması
Bitcoin’de yeni rekor! Trump rüzgarıyla 100 bin dolara dayandı! Uzmanlardan bomba 500 bin dolar tahmini
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi
Uğur Dündar’a babalık davasında sıcak gelişme! Dilara Gülatan’dan yeni hamle geldi: DNA testi hatalarla dolu
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
Şoförler ve ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! ÖTV’siz araç alımı için kanun teklifi Meclis’te
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 49 kentte sarı kodlu alarm! Lodos, sağanak yağış... Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu
Sosyal desteklere memur ayarı geliyor! Yaşlılara, engellilere, yakınına bakana yeni tutar
İzmir’de kavga ihbarına giden polis ekibine silahlı saldırı: Biri komiser 2’si ağır 3 yaralı
Aralık ayı yaklaştı: 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Taraflar ne düşünüyor?
SON DAKİKA