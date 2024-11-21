MİT’ten Irak’ın kuzeyine nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Gare lojistik aktarım sorumlusu Mervan Hizan kod adlı Serhat TAGAY'ı Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN KORUMASIYDI

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Serhat TAGAY'ın, örgüt üst düzey yöneticilerinin korumalığını yaptığını tespit etti.

SALDIRI MÜHİMMATININ ORGANİZATÖRÜ

Terörist TAGAY'ın, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan tüm silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği belirlendi.