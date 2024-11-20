Provokatör Nasuh Mahruki tutuklandı!

Halkı yalan haberlerle kışkırtan,provokatör Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Nasuh Mahruki'nin provokatif paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

MAHRUKİ'NİN ADRESİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde şahsın evine giden polis ekipleri, Nasuh Mahruki'yi bulamadı. Gözaltına alınamayan Mahruki, evine polis ekiplerinin gittiğini öğrenince sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda, polislerin kendisini gözaltına almak için evine gittiklerini ancak kendisinin evde olmadığını belirtti.