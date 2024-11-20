Provokatör Nasuh Mahruki tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı.
Halkı yalan haberlerle kışkırtan,provokatör Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Nasuh Mahruki'nin provokatif paylaşımı. (Ekran görüntüsü)
MAHRUKİ'NİN ADRESİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ
Soruşturma çerçevesinde şahsın evine giden polis ekipleri, Nasuh Mahruki'yi bulamadı. Gözaltına alınamayan Mahruki, evine polis ekiplerinin gittiğini öğrenince sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda, polislerin kendisini gözaltına almak için evine gittiklerini ancak kendisinin evde olmadığını belirtti.
Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. (DHA)
Mahruki'nin bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Mahruki, ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tarafından, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.