Türkiye ile ABD arasında "Gazze" teması: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Görüşmenin gündemi Gazze için ateşkes oldu.

Blinken ve Bakan Fidan (Fotoğraf: DHA)

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan ve Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki çatışmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulayan ve sınırın her iki tarafındaki vatandaşların evlerine dönmelerine izin veren diplomatik bir çözüm bulunması ihtiyacını ele aldı. Ayrıca Gazze'de devam etmekte olan insani yardım çabaları ile savaşın sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması konusunu da ele aldılar. Taraflar ayrıca Güney Kafkasya'da onurlu ve kalıcı bir barışın önemini de ele aldılar"