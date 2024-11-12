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Provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı

"Halkı yalan haberlerle kışkırtan, FETÖ taktikleriyle hükümetin ölülere oy kullandırdığı yalanını yayıp, YSK üyelerini tehdit eden, devleti sürekli hedef gösterip siyasilere hakaret eden sözde muhalif Nasuh Mahruki gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 01:15 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 01:57
Provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı

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Sosyal medya hesabı üzerinden halkı ayaklanmaya çağıran, hükümetin ölülere oy kullandırdığı iddiasını yayan, YSK üyelerini yargılamakla tehdit eden ve FETÖ taktikleriyle devleti ve kurumlarını hedef alarak karalayan provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı.

YSK'YI TEHDİT ETTİ

Sosyal medya hesab üzerinden YSK Başkanı Ahmet Yener'in "Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık." açıklamalarını alıntılayan Mahruki,"İktidar FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıyor, sayısız yabancıya yasadışı vatandaşlık dağıtıyor ve seçimleri hem CHP'nin yanlış aday göstermesiyle hem de sahtekarlıkla kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Yalanı diline pelesenk yapan Nasuh Mahruki devran değiştiğinde yargılayacağız tehdidinde bulunarak Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti.

Mahruki tehdit ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan ve Anayasa'yı ihlal etmenin ötesinde Anayasa'yı tağyir, tebdil, ilgadan yani Anayasa'yı kaldırma, bozma ve hükümsüz bırakmadan yani Anayasal Düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli bir seçim beklemek işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır"

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