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CHP'li Evren Efe Ödemiş intihar etti! Araç içerisinde kömür yakıp... | Dikkat çeken intihar mektubu detayı

Şanlıurfa'da CHP il Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş, Atatürk Baraj Gölü kıyısında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde Ödemiş'in araç içerisinde kömür yaktığı ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Ekipler, araç içerisinde bir de intihar mektubu buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:03
CHP’li Evren Efe Ödemiş intihar etti! Araç içerisinde kömür yakıp... | Dikkat çeken intihar mektubu detayı

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Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında vatandaşlar, Bozova ilçesine kıyısı bulunan Atatürk Baraj Gölü'nün Çatak bölgesinde park halindeki araç içerisinde hareketsiz duran bir şahıs olduğunu gördü.

Solda: CHP'li Evren Efe Ödemiş (İHA)Solda: CHP'li Evren Efe Ödemiş (İHA)

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kapısı kilitli olan aracı açtıktan sonra yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KÖMÜR YAKIP KENDİNİ ZEHİRLEMİŞ

Yapılan incelemede araç içerisindeki şahsın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş olduğu ve içeride yakılan kömürden kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Evren Efe Ödemiş (İHA)Evren Efe Ödemiş (İHA)

İNTİHAR MEKTUBU!
Araç içerisinde bir de intihar notu bulan ekipler, şahsın cesedini yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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