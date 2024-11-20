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MİT'ten hain avına devam! Gri kategoride aranan MKP üyesi Kadir Çelik yakalandı | PKK kamplarında suikast eğitimi almış!

MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen MKP üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı. Türkiye'ye eylem hazırlığında olan Çelik'in Çelik, Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarında “Suikast Eğitimi” aldı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:14
MİT’ten hain avına devam! Gri kategoride aranan MKP üyesi Kadir Çelik yakalandı | PKK kamplarında suikast eğitimi almış!

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Türkiye'ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi ÇELİK, MİT tarafından Türkiye'ye getirilip Emniyet güçlerine teslim edildi.

MKP ÜYESİ KADİR ÇELİKMKP ÜYESİ KADİR ÇELİK

PKK KAMPLARINDA "SUİKAST EĞİTİMİ" ALDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik'in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.

MİT'ten hain avına devam!

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016'da Irak'ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "Suikast Eğitimi" aldı. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.

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