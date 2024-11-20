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CHP'den İstanbul ve İzmir'de suya zam kararı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi iki şehirde de suya zam kararı aldı. İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karara göre, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. İzmir'de ise CHP'li yönetim tarafından su tarifelerine yüzde 30 zam yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 15:34
CHP’den İstanbul ve İzmir’de suya zam kararı!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi iki şehirde de suya zam kararı aldı.

CHP'den İstanbul ve İzmir'de suya zam kararı!

İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 17.5 ZAM
İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karara göre, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

SU FİYATLARINA HER AY ZAM MI GELİYOR?
Su fiyatlarına yüzde 17,5 zam yapılırken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) toplanıp, ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre bu fiyatların her ay düzenli olarak güncellenmesi kararlaştırıldı.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

İstanbul ve İzmir'de suya zam yapıldı (Takvim.com.tr/Arşiv)İstanbul ve İzmir'de suya zam yapıldı (Takvim.com.tr/Arşiv)

İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılmasını istediği yer alan teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira olması talep edildi.

İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseltilmesi istendi.

İBB Meclisi (AA)İBB Meclisi (AA)

Teklifte, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ HAYIR OYU KULLANDI
Mecliste oylanan suya zam teklifi, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

SU KAPAMA-AÇMA BEDELİ 379 LİRA OLDU
Kurulda ayrıca "İSKİ 2025 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.

Teklif kapsamında, su kapama-açma bedelinin 228 liradan yüzde 66,22 artışla 379 liraya, vidanjör hizmet bedelinin 863 liradan yüzde 7,64 artışla 929 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 737 liradan yüzde 19,53 zamla 881 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 6 bin 930 liradan yüzde 19,75 artışla 8 bin 299 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 12 bin 628 liradan yüzde 34,36 artışla 16 bin 968 liraya yükseltilmesi talep edildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)

"Hizmet Bedeli Tarifeleri"ne zam teklifi de AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.

"SUYA BUGÜN İTİBARIYLA YÜZDE 948 ORANINDA ZAM YAPILMIŞ OLDU"
Kağıthane Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Mevlüt Öztekin, İBB'nin su zammına tepki gösterdi.

Öztekin, "Bu 5 yıllık süreçte suya 'yüzde 50 indirim' denilirken, toplamda bugün itibarıyla İSKİ faturalarında yüzde 800 zam olmuş oldu. Bu ne demek? Bununla beraber bugünkü yüzde 17,5 zamla birlikte yeni yılda toplam 5 yıllık süreçte yüzde 948 oranında zam olmuş oldu. Bu yüzde 948 zamla birlikte İSKİ'ye yeni bir bardak su gelmiş mi, gelmemiş." dedi.

CHP yönetiminin, Melen Projesi üzerinden hep eleştirilerde bulunduğuna dikkati çeken Öztekin, İSKİ'nin İstanbullulara arıtarak verdiği suların yaklaşık yüzde 67'sinin Melen'den geldiğini, bu projeyle beraber İstanbul'un susuz kalmadığını gördüklerini vurguladı.

Evlere gelen faturalara değinen Öztekin, "Zam şampiyonu su. Su, şu anda altınla yarışıyor. Altınla yarışa bir su fiyatı görüyoruz." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim.com.tr/Arşiv)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim.com.tr/Arşiv)

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 30 ZAM
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Zamlı tarifenin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak. İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

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