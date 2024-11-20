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DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi

"silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası alan DEM Parti'nin eski Hakkari Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 15:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 15:03
DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 9 yıl hapis cezası verildi

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Dem Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın, Hakkari Valiliğinin yasaklama kararına rağmen 3 Şubat'ta düzenlenen yürüyüşe ilişkin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akış, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.

DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Akış (Takvim.com.tr/Arşiv)DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Akış (Takvim.com.tr/Arşiv)

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından savunma yapan Akış, önceki ifadelerini yinelediğini belirtti.

Suçlamaları kabul etmeyen ve beraat talebinde bulunan Akış, "Bahse konu yürüyüş, parti kapsamında yürütülen bir organizasyondu. Benim bu organizasyonun hazırlanmasında bir rolüm yoktur. Konuşmamda barış ve kardeşlik gibi hususlardan bahsediyorum. Eleştiri hakkımı kullandım." dedi.

DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Akış (Takvim.com.tr/Arşiv)DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Akış (Takvim.com.tr/Arşiv)

Sanık avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Akış'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezası verdi.

İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve Van'da gözaltına alınan Mehmet Sıddık Akış, 5 Haziran'da Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı başka bir davada, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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