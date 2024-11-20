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Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı

TBMM'deki bütçe görüşmelerine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de kaç Suriyeli var? sorusunun yanıtını verdi. Yerlikaya Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742’ye düştüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:07
Türkiye’de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Gergin başlayan görüşmelerde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düzensiz göçe ilişkin açıklamalar geldi.

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Yerlikaya, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'ının adreslerinin güncel olmadığını bildirdi.

"SORGULAMALARDA 150 BİN 935 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ"

Sözlerine devam eden Yerlikaya, adres güncellenmesi için göçmenlere 90 günlük süre tanındığını da bildirdi.

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Yerlikaya, "19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi." dedi.

Bakan Yerlikaya, adres tahkikatından sonra geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin son rakamı açıkladı.

"GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI 2 MİLYON 935 BİN 742'YE DÜŞTÜ"

Yerlikaya'nın açıklamasına göre geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düştü.

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Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS'li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. 19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düştü.

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