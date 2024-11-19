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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni yılda suya yüzde 30 zam! AK Parti'den tepki: Ne yaptınız da maliyet arttı?

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine bağlı İZSU’yun bütçe taslağından zam çıktı. Henüz geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 45 zam yapan İZSU, yeni yılda geçerli olacak şekilde suya yüzde 30 zam daha yaptı. Sürekli olarak su kesintileri ve vatandaşın su kuyruklarıyla gündeme gelen İzmir’deki bu zamma AK Partili Şebnem Bursalı’dan da tepki geldi. “Bu apaçık soygun” diyen Bursalı Cemil Tugay yönetimine “Hangi yatırımı yaptınız da maliyetler arttı” diye sordu.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:23 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:35
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni yılda suya yüzde 30 zam! AK Parti’den tepki: Ne yaptınız da maliyet arttı?

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Sık sık su kesintileriyle vatandaşa 90'lı yılları yaşatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, suya yine zam yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) açıklanan 2025 bütçesi birlikte suya yapılacak zam oranı da belli oldu.

İzmir'deki su kuyruğu (Takvim Foto Arşiv)İzmir'deki su kuyruğu (Takvim Foto Arşiv)

YÜZDE 30 ZAM GELDİ
Taslakta İzmir'de su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı tarife, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İzmir'de suya zam (Takvim Foto Arşiv)İzmir'de suya zam (Takvim Foto Arşiv)

METREKÜP FİYATLARI
Buna göre; 0-4 metreküp 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp 48,04'den 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üstü ise 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkacak.

5 AY ÖNCE YÜZDE 45 ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz Haziran ayında İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılmıştı.

İzmir'de suya yüzde 45 zam!

Yapılan düzenlemeyle su ücretlerinde 1 Temmuz 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 45 zam gerçekleşmişti.

AK PARTİLİ ŞEBNEM BURSALI: SOYGUN!

Söz konusu zamma tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı "Bu zam değil resmen soygundur. Suya zam değil, hizmete yatırım istiyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı (Takvim Foto Arşiv)AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı (Takvim Foto Arşiv)

GÖZÜ YİNE İZMİRLİNİN CEBİNE DİKTİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert bir dille eleştiren Bursalı, "Körfezi daha kirli hale getiren, sokakları çöp dağlarına çeviren, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getiren; kısacası İzmirli'nin çözüm beklediği sorunları katlayarak İzmir'e her geçen gün ihanet eden Büyükşehir Belediyesi gözünü yine hemşehrilerimizin cebine dikmiş durumda. Zaten Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmirli eğer geri adım atılmazsa bu suyu yılbaşından itibaren yüzde 30 zamlı kullanmaya başlayacak" şeklinde konuştu.

Bursalı, "Bu apaçık bir soygundur. Bu İzmirliye götüremediği ancak kaynağını tükettiği hizmetin yine İzmirli'nin cebinden karşılanması demektir. Biz bu soygun düzenine karşıyız, öngörülen zammın hayata geçirilmemesi için de elimizden geleni yapacağız. Bu zam talebi, yıllardır İzmirlilerin sırtına yük olan su faturalarını daha da ağırlaştıracak" ifadelerini kullandı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)

Bursalı sözlerine şöyle devam etti:

"Zamma gerekçe olarak her zaman olduğu gibi artan maliyetler gösteriliyor. Peki sormak lazım. İzmirlinin daha kaliteli su içmesi için hangi yatırımı yaptınız da maliyetler arttı? İzmirlinin rahat bir nefes aldığı Körfez'e akıttığınız atık suları arıtmak için hangi projeyi hayata geçirdiniz de kaynağınız yetmedi? Konserlere, şovlara, yandaşa para aktarmaya gelince açılan keseler, hemşehrilerimize hizmet için neden kapanıyor?"

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