CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni yılda suya yüzde 30 zam! AK Parti’den tepki: Ne yaptınız da maliyet arttı?

Sık sık su kesintileriyle vatandaşa 90'lı yılları yaşatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, suya yine zam yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) açıklanan 2025 bütçesi birlikte suya yapılacak zam oranı da belli oldu.
İzmir'deki su kuyruğu (Takvim Foto Arşiv)
YÜZDE 30 ZAM GELDİ
Taslakta İzmir'de su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı.
1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Zamlı tarife, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.
İzmir'de suya zam (Takvim Foto Arşiv)
METREKÜP FİYATLARI
Buna göre; 0-4 metreküp 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp 48,04'den 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üstü ise 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkacak.
5 AY ÖNCE YÜZDE 45 ZAM YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz Haziran ayında İZSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılmıştı.
Yapılan düzenlemeyle su ücretlerinde 1 Temmuz 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 45 zam gerçekleşmişti.
AK PARTİLİ ŞEBNEM BURSALI: SOYGUN!
Söz konusu zamma tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı "Bu zam değil resmen soygundur. Suya zam değil, hizmete yatırım istiyoruz" dedi.