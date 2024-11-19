CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni yılda suya yüzde 30 zam! AK Parti’den tepki: Ne yaptınız da maliyet arttı?

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı (Takvim Foto Arşiv)

GÖZÜ YİNE İZMİRLİNİN CEBİNE DİKTİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert bir dille eleştiren Bursalı, "Körfezi daha kirli hale getiren, sokakları çöp dağlarına çeviren, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getiren; kısacası İzmirli'nin çözüm beklediği sorunları katlayarak İzmir'e her geçen gün ihanet eden Büyükşehir Belediyesi gözünü yine hemşehrilerimizin cebine dikmiş durumda. Zaten Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmirli eğer geri adım atılmazsa bu suyu yılbaşından itibaren yüzde 30 zamlı kullanmaya başlayacak" şeklinde konuştu.

Bursalı, "Bu apaçık bir soygundur. Bu İzmirliye götüremediği ancak kaynağını tükettiği hizmetin yine İzmirli'nin cebinden karşılanması demektir. Biz bu soygun düzenine karşıyız, öngörülen zammın hayata geçirilmemesi için de elimizden geleni yapacağız. Bu zam talebi, yıllardır İzmirlilerin sırtına yük olan su faturalarını daha da ağırlaştıracak" ifadelerini kullandı.