FETÖ’nün Trump takiyesini günler önce takvim.com.tr yazmıştı! FETÖ evlatlığı Enes Kanter’den itiraf: İstişare edildi yol çizildi

Bunun için de en kullanışlı aparat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 'in evlatlığı Enes Kanter 'di.

Kamuoyuna her iki partiye eşit mesafede duruyormuş gibi bir görüntü veren örgüt, aslında Cumhuriyetçilerle taktiksel ilişkiler geliştirme çabasına girdi.

Kanter'in bu hamlesi örgüt tabanı tarafından çözülememiş ve eleştirilere neden olmuştu.

FETÖ'cü Enes Kanter ve Donald Trump (Takvim.com.tr)

İTİRAF KISA SÜRDÜ

FETÖ'cü Enes Kanter, eleştirilerin ardından tam da haberlerimizde deşifre ettiğimiz oyunu itiraf etti.

Cumhuriyetçilerin kampanyalarını desteklemesinin de Trump'ın davetine katılmasının da "bireysel" değil "örgütsel" karar olduğunu itiraf eden Kanter şunları söyledi:

"Kardeşlerim, yaptığım bazı şeyleri, aldığım bazı kararları, attığım birçok adımı, paylaştığım şeyleri ve görüştüğüm bazı insanlar şu an sizlere anlamsız, gereksiz, ters, hatta şu ana kadar görüp, öğrendiğimiz düsturlara ters bile gelebilir.