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FETÖ'nün Trump takiyesini günler önce takvim.com.tr yazmıştı! FETÖ evlatlığı Enes Kanter'den itiraf: İstişare edildi yol çizildi

ABD seçimlerinde Kamala Harris için çalışan FETÖ’cü hainlerin Donald Trump’ın seçilmesinin ardından yaşadığı korku ve hayal kırıklığı ile takiye hamlesini takvim.com.tr deşifre etmişti. Örgütün FETÖ evlatlığı Enes Kanter Trump hamlesinin bir plan olduğunu itiraf etti. Kanter, Trump’a yanaşma planının örgütün kararı olduğunu söyleyerek “İstişare edildi, yol çizildi” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 08:10
FETÖ’nün Trump takiyesini günler önce takvim.com.tr yazmıştı! FETÖ evlatlığı Enes Kanter’den itiraf: İstişare edildi yol çizildi

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ABD'deki seçimleri sıkı takip edenler şüphesiz ki FETÖ'cü hainlerdi. Joe Biden döneminde sefa süren FETÖ'cüler Kamala Harris'in kazanması için çabaladı.

ABD seçimleri öncesi FETÖ'cülerin paylaşımları (Takvim.com.tr)ABD seçimleri öncesi FETÖ'cülerin paylaşımları (Takvim.com.tr)

TRUMP KARŞITI PAYLAŞIMLAR OY VERMEYİN TALİMATLARI
Özellikle örgütün medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında Trump karşıtı içerikler yaygın olarak paylaşıldı. Örgütün İcra Heyeti'ni yöneten Zaman gazetesi eski Genel yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın da Trump karşıtlığı biliniyordu. Örgüt tarafından verilen talimat "Donald Trump'a oy vermeyin" şeklindeydi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

FETÖ SANDIKLARINDAN KAMALA ÇIKTI
Resmen Demokrat Parti üyesi gibi çalışan FETÖ'cülerin sandıklarından da Kamala Harris çıktı ancak bu çaba yetmedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ABD'nin yeni başkanı oldu.

Trump'ın kazanmasıyla FETÖ'yü büyük bir hayal kırıklığı ve iade edilme korkusu sardı.

ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trumpa koştu...ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trumpa koştu...

İŞ DEĞİŞTİ TAKİYE TAKTİKLERİ BAŞLADI
Takvim.com.tr, Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından FETÖ'deki ağız değişimini gözler önüne sermişti.

Kamuoyuna her iki partiye eşit mesafede duruyormuş gibi bir görüntü veren örgüt, aslında Cumhuriyetçilerle taktiksel ilişkiler geliştirme çabasına girdi.

Bunun için de en kullanışlı aparat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'di.

FETÖ'cü Enes Kanter ve Donald Trump (Takvim.com.tr)FETÖ'cü Enes Kanter ve Donald Trump (Takvim.com.tr)

ENES KANTER DONALD TRUMP'IN TÖRENİNE KATILDI: SABIRSIZLANIYORUM
FETÖ'cü Enes Kanter Donald Trump'ın evinde verdiği partiye katıldı. Kanter, "Önümüzdeki dönemlerde beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek Takiyeyi sürdürdü.

Kanter'in bu hamlesi örgüt tabanı tarafından çözülememiş ve eleştirilere neden olmuştu.

FETÖ'cü Enes Kanter ve Donald Trump (Takvim.com.tr)FETÖ'cü Enes Kanter ve Donald Trump (Takvim.com.tr)

İTİRAF KISA SÜRDÜ
FETÖ'cü Enes Kanter, eleştirilerin ardından tam da haberlerimizde deşifre ettiğimiz oyunu itiraf etti.

Cumhuriyetçilerin kampanyalarını desteklemesinin de Trump'ın davetine katılmasının da "bireysel" değil "örgütsel" karar olduğunu itiraf eden Kanter şunları söyledi:

"Kardeşlerim, yaptığım bazı şeyleri, aldığım bazı kararları, attığım birçok adımı, paylaştığım şeyleri ve görüştüğüm bazı insanlar şu an sizlere anlamsız, gereksiz, ters, hatta şu ana kadar görüp, öğrendiğimiz düsturlara ters bile gelebilir.

FETÖ'cü Enes Kanter ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (X)FETÖ'cü Enes Kanter ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (X)

İSTİŞARE EDİLDİ YOL ÇİZİLDİ

Bunların hepsi zamanında gerekli yer ile istişaresi edildi, kararlar verildi, yol çizildi. Belki buradan hepinize bazı bildiğim meseleleri ve olacağını bildiğim olayları anlatamıyor olabilirim ama sadece bana güvenip, destek çıkıp ve dua etmenizi istiyorum. ...Böyle de devam edecek. Sizden ricam yapılacak olanlar sizlere ters bile gelse dualarınızı eksik etmemeniz. Allah'ın izniyle zaten zamanı geldiğinde aradan çekilip o kutsal meşaleyi küçük Yavuzlara vereceğiz."

FETÖ NEDEN TEDİRGİN?
FETÖ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler kuran Trump'ın, örgüt üyelerinin iadesine yeşil ışık yakabileceği için endişe duyuyor. FETÖ elebaşının yeğeni olan ve ifşaatlar paylaşan Ebuseleme Gülen de buna işaret ederek "Umarım Trump terörist abileri Türkiye'ye iade eder ve süreç biter" şeklinde paylaşım yaptı.

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