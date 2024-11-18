FETÖ’nün Trump takiyesini günler önce takvim.com.tr yazmıştı! FETÖ evlatlığı Enes Kanter’den itiraf: İstişare edildi yol çizildi

ABD'deki seçimleri sıkı takip edenler şüphesiz ki FETÖ'cü hainlerdi. Joe Biden döneminde sefa süren FETÖ'cüler Kamala Harris'in kazanması için çabaladı.
ABD'deki seçimleri sıkı takip edenler şüphesiz ki FETÖ'cü hainlerdi. Joe Biden döneminde sefa süren FETÖ'cüler Kamala Harris'in kazanması için çabaladı.
TRUMP KARŞITI PAYLAŞIMLAR OY VERMEYİN TALİMATLARI
Özellikle örgütün medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında Trump karşıtı içerikler yaygın olarak paylaşıldı. Örgütün İcra Heyeti'ni yöneten Zaman gazetesi eski Genel yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın da Trump karşıtlığı biliniyordu. Örgüt tarafından verilen talimat "Donald Trump'a oy vermeyin" şeklindeydi.
FETÖ SANDIKLARINDAN KAMALA ÇIKTI
Resmen Demokrat Parti üyesi gibi çalışan FETÖ'cülerin sandıklarından da Kamala Harris çıktı ancak bu çaba yetmedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ABD'nin yeni başkanı oldu.
Trump'ın kazanmasıyla FETÖ'yü büyük bir hayal kırıklığı ve iade edilme korkusu sardı.
İŞ DEĞİŞTİ TAKİYE TAKTİKLERİ BAŞLADI
Takvim.com.tr, Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından FETÖ'deki ağız değişimini gözler önüne sermişti.
Kamuoyuna her iki partiye eşit mesafede duruyormuş gibi bir görüntü veren örgüt, aslında Cumhuriyetçilerle taktiksel ilişkiler geliştirme çabasına girdi.
Bunun için de en kullanışlı aparat FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'di.
ENES KANTER DONALD TRUMP'IN TÖRENİNE KATILDI: SABIRSIZLANIYORUM
FETÖ'cü Enes Kanter Donald Trump'ın evinde verdiği partiye katıldı. Kanter, "Önümüzdeki dönemlerde beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek Takiyeyi sürdürdü.
Kanter'in bu hamlesi örgüt tabanı tarafından çözülememiş ve eleştirilere neden olmuştu.
İTİRAF KISA SÜRDÜ
FETÖ'cü Enes Kanter, eleştirilerin ardından tam da haberlerimizde deşifre ettiğimiz oyunu itiraf etti.
Cumhuriyetçilerin kampanyalarını desteklemesinin de Trump'ın davetine katılmasının da "bireysel" değil "örgütsel" karar olduğunu itiraf eden Kanter şunları söyledi:
"Kardeşlerim, yaptığım bazı şeyleri, aldığım bazı kararları, attığım birçok adımı, paylaştığım şeyleri ve görüştüğüm bazı insanlar şu an sizlere anlamsız, gereksiz, ters, hatta şu ana kadar görüp, öğrendiğimiz düsturlara ters bile gelebilir.
İSTİŞARE EDİLDİ YOL ÇİZİLDİ
Bunların hepsi zamanında gerekli yer ile istişaresi edildi, kararlar verildi, yol çizildi. Belki buradan hepinize bazı bildiğim meseleleri ve olacağını bildiğim olayları anlatamıyor olabilirim ama sadece bana güvenip, destek çıkıp ve dua etmenizi istiyorum. ...Böyle de devam edecek. Sizden ricam yapılacak olanlar sizlere ters bile gelse dualarınızı eksik etmemeniz. Allah'ın izniyle zaten zamanı geldiğinde aradan çekilip o kutsal meşaleyi küçük Yavuzlara vereceğiz."
FETÖ NEDEN TEDİRGİN?
FETÖ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler kuran Trump'ın, örgüt üyelerinin iadesine yeşil ışık yakabileceği için endişe duyuyor. FETÖ elebaşının yeğeni olan ve ifşaatlar paylaşan Ebuseleme Gülen de buna işaret ederek "Umarım Trump terörist abileri Türkiye'ye iade eder ve süreç biter" şeklinde paylaşım yaptı.