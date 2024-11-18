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Göçmen kaçakçılarına geçit yok: 51 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-30" operasyonlarında 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda bin 644 düzensiz göçmen yakalandı.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 09:33 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 09:44
Göçmen kaçakçılarına geçit yok: 51 organizatör yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-30" operasyonlarında, 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı X)

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

51 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
Ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-30" operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını duyuran Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Göçmen kaçakçılarına geçit yok!

Yerlikaya, 5 bin 94 noktadaki denetimlerde 24 bin 400 personel ve 7 bin 347 ekibin görev aldığını belirterek, göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yerin kontrol edildiğini, operasyonlarda 17 otomobil, 3 tekne veya bot, 8 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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