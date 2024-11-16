ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...

Özellikle örgütün medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında Trump karşıtı içerikler yaygın olarak paylaşıldı.Örgüt içindeki en dikkat çekici paylaşımlardan biri, firari Emre Uslu'nun seçim öncesinde Harris'in zaferini öngören ifadeleriydi.
"TRUMP'A OY VERMEYİN TALİMATI"
Firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan, Bülent Keneş ve Levent Kenez gibi isimler, video yayınlarında Harris'in kazanmasını kesin bir sonuç olarak değerlendirirken, Trump'ın seçimi kazanmasını büyük bir sürpriz olarak nitelendirdi.
Örgütün İcra Heyeti'ni yöneten Zaman gazetesi eski Genel yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın da Trump karşıtlığı biliniyordu. Örgüt tarafından verilen talimat "Donald Trump'a oy vermeyin" şeklindeydi
FETÖ SANDIKLARINDAN HARRIS'E OY ÇIKTI
Örgütün merkezi olarak kabul edilen Pensilvanya'daki sandıklarda FETÖ üyelerinin ağırlıklı olarak Demokrat Parti'ye oy verdiği ortaya çıkarken, eyalet genelinde Cumhuriyetçilerin zaferi dikkat çekti. Teksas gibi örgütün güçlü olduğu eyaletlerde de Cumhuriyetçiler kazandı. FETÖ üyelerinin yoğun olduğu New Jersey ve Virginia'da Demokratlar başarılı olsa da bu zafer, genel sonucu değiştiremedi.
TRUMP KAZANDI FETÖ'NÜN HESAPLARI DEĞİŞTİ
Trump'ın yeniden seçilmesi ve Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, örgütün hesaplarını altüst etti.
Trump'ın zaferi kesinleşir kesinleşmez Emre Uslu başta olmak üzere birçok FETÖ'cü Trump karşıtı paylaşımlarını hızla silindi.
FETÖ'cü Akarçeşme Trump'ın zaferinin ardından panikledi
FETÖ'NÜN "ABD USULÜ TAKİYE" TAKTİKLERİ
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından FETÖ, Türkiye'de yıllardır uyguladığı takiye yöntemini ABD'de de devreye soktu.
Kamuoyuna her iki partiye eşit mesafede duruyormuş gibi bir görüntü veren örgüt, aslında Cumhuriyetçilerle taktiksel ilişkiler geliştirme çabasına girdi.
Bu çabanın en dikkat çeken figürlerinden biri, geberen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter oldu.
FETÖ'cü Kanter ve ABD Başkanı Trump (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)
ENES KANTER DONALD TRUMP'IN TÖRENİNE KATILDI: SABIRSIZLANIYORUM
FETÖ'cü Enes Kanter Donald Trump'ın evinde verdiği partiye katıldı. Kanter, "Önümüzdeki dönemlerde beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek Takiyeyi sürdürdü.
Söz konusu temas örgütün yayın organı tarafından da köpürtüldü.
TÜRKİYE'Yİ BIDEN'A ŞİKAYET EDİYORDU
Kanter daha önce de Cumhuriyetçi siyasetçilerle birlikte pozlar verdi, ancak Demokratlarla olan bağlarını da sürdürerek Türkiye'yi Joe Biden'a şikayet etmeye devam etti.
Enes Kanter 142 kongre üyesinin imzasıyla Türkiye'yi Biden'a şikayet ettiği paylaşımlar
Enes Kanter 142 kongre üyesinin imzasıyla Türkiye'yi Biden'a şikayet ettiği paylaşımlar
DEMOKRATLAR DÖNEMİNDE PASAPORT ALDILAR
Demokratlar iktidardayken ABD vatandaşlığı alan firari polis Turgay Karagöz, adını "Jozef" olarak değiştirirken; firari generallerden Mustafa Koç ve örgütün önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı gibi şahıslar da Demokrat Parti döneminde pasaportlarına kavuştu.
FETÖ NEDEN TEDİRGİN?
Donald Trump'ın zaferi, örgütün yalnızca siyasi planlarını değil, hukuki ve mali güvenliğini de tehdit eden bir gelişme oldu.
TÜRKİYE'YE İADE KORKUSU
FETÖ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler kuran Trump'ın, örgüt üyelerinin iadesine yeşil ışık yakabileceği için endişe duyuyor. FETÖ elebaşının yeğeni olan ve ifşaatlar paylaşan Ebuseleme Gülen de buna işaret ederek "Umarım Trump terörist abileri Türkiye'ye iade eder ve süreç biter" şeklinde paylaşım yaptı.
MALİ YAPIYA YÖNELİK SORUŞTURMALAR
FBI'ın başlattığı federal çapta mali incelemelerin Trump döneminde daha sıkı bir şekilde yürütülebileceği ihtimali de FETÖ'yü paniğe sevk ediyor.
ABD genelinde FETÖ'ye bağlı charter okullarının kamulaştırılması veya kapatılması ihtimali de gündeme gelebilir.
Trump'ın Adalet Bakanlığı için Matt Gaetz ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için Tulsi Gabbard gibi isimlerin seçilmesi, örgütün ABD'deki düzeninin bozulabileceğine işaret ediyor. Trump yönetiminin katı göçmen politikaları nedeniyle örgüt üyelerinin alternatif sığınaklar aramaya başladığı da biliniyor.
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın Trump'ın ʺgeri göndermeleriʺ artıracağına ilişkin panik paylaşımı
FETÖ SIKIŞTI
Bu gelişmeler, FETÖ'nün iki yüzlü siyasetini ve karanlık stratejilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Örgüt, şimdi hem siyasi hem de hukuki olarak köşeye sıkışmış durumda.