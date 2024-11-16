ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...

"TRUMP'A OY VERMEYİN TALİMATI" Firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan, Bülent Keneş ve Levent Kenez gibi isimler, video yayınlarında Harris'in kazanmasını kesin bir sonuç olarak değerlendirirken, Trump'ın seçimi kazanmasını büyük bir sürpriz olarak nitelendirdi.

Özellikle örgütün medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarında Trump karşıtı içerikler yaygın olarak paylaşıldı.Örgüt içindeki en dikkat çekici paylaşımlardan biri, firari Emre Uslu 'nun seçim öncesinde Harris'in zaferini öngören ifadeleriydi.

Örgütün İcra Heyeti'ni yöneten Zaman gazetesi eski Genel yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın da Trump karşıtlığı biliniyordu. Örgüt tarafından verilen talimat "Donald Trump'a oy vermeyin" şeklindeydi

FETÖ SANDIKLARINDAN HARRIS'E OY ÇIKTI

Örgütün merkezi olarak kabul edilen Pensilvanya'daki sandıklarda FETÖ üyelerinin ağırlıklı olarak Demokrat Parti'ye oy verdiği ortaya çıkarken, eyalet genelinde Cumhuriyetçilerin zaferi dikkat çekti. Teksas gibi örgütün güçlü olduğu eyaletlerde de Cumhuriyetçiler kazandı. FETÖ üyelerinin yoğun olduğu New Jersey ve Virginia'da Demokratlar başarılı olsa da bu zafer, genel sonucu değiştiremedi.

TRUMP KAZANDI FETÖ'NÜN HESAPLARI DEĞİŞTİ

Trump'ın yeniden seçilmesi ve Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, örgütün hesaplarını altüst etti.

Trump'ın zaferi kesinleşir kesinleşmez Emre Uslu başta olmak üzere birçok FETÖ'cü Trump karşıtı paylaşımlarını hızla silindi.

FETÖ'cü Akarçeşme Trump'ın zaferinin ardından panikledi

FETÖ'NÜN "ABD USULÜ TAKİYE" TAKTİKLERİ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından FETÖ, Türkiye'de yıllardır uyguladığı takiye yöntemini ABD'de de devreye soktu.