Ankara’da sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Başkentte sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sincan'da silahlı kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı





Ekipler olay yerinde yaptıkları araştırmada, kavgaya karışanların sosyal medya fenomeni C.Ş. ve Ç.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti.