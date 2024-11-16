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Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomeni olan kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan Ç.Y'nin hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinden otomobille kaçan şüpheli C.Ş. ile yanındaki M.H'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 23:07 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 23:28
Ankara’da sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

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Başkentte sosyal medya fenomenleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'da silahlı kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.

Sosyal medya fenomenleri silahla çatıştı: 1 yaralı



Ekipler olay yerinde yaptıkları araştırmada, kavgaya karışanların sosyal medya fenomeni C.Ş. ve Ç.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti.



Kavgada silahla yaralanan Ç.Y'nin hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinden otomobille kaçan şüpheli C.Ş. ile yanındaki M.H'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sosyal medya fenomenlerin canlı yayında olduğu ortaya çıktı. Silahla vurma anı kameraya yansıdı.

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