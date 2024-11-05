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TikTok'a "intihar" davası! Fransız aileler şikayetçi oldu

Fransa'da 7 aile, Çinli sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı. Davacı 2 aile kızlarının TikTok yüzünden intihar ettiğini savunurken 4 aile de çocuklarının TikTok içeriklerine maruz kaldıktan sonra intihara teşebbüs ettiğini öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:52 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:19
TikTok’a intihar davası! Fransız aileler şikayetçi oldu

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Türkiye'de de çokça tartışılan ve ahlaksız yayınların yapıldığı TikTok ile ilgil flaş bir gelişme yaşandı.

FRANSIZ AİLELER TİKTOK'A DAVA AÇTI
Fransa'da 7 aile, çocuklarını zararlı içeriklere maruz bırakmakla suçladıkları Çinli sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.

Fransız aileler TikTok'a dava açtı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Fransız aileler TikTok'a dava açtı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"İNTİHAR VE YEMEK BOZUKLUKLARINA SEBEP OLUYOR"
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransız aileler, dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunan platformun algoritmasının çocuklara, kendilerine zarar vermelerine yol açabilecek, intiharı ve yemek bozukluklarını teşvik edici içerikler sunduğunu belirterek TikTok'a karşı yargı yoluna başvurdu.

Davacılar arasında kızları intihar eden iki ailenin yanı sıra çocuklarının TikTok içeriklerine maruz kaldıktan sonra intihara teşebbüs ettiğini savunan 4 aile yer alıyor. Sosyal medya platformundan şikayetçi olan bir diğer aile ise çocuğun uygulama nedeniyle yeme bozukluğu yaşadığını ileri sürüyor.

ABD ve Avrupa'nın farklı yerlerinde, tehlikeli içerikleriyle çocuk ve gençler için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle platforma dava açılmıştı.

2016 yılının eylül ayında piyasaya çıkan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, Çinli ana firması ByteDance şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.

YASAKLI VE DAVALI OLDUĞU ÜLKELER
TikTok'un bugün dünyada yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunuyor.

TikTok birçok ülkede yasaklı (Fotoğraf: AA)TikTok birçok ülkede yasaklı (Fotoğraf: AA)

Aralarında Ürdün, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Tayvan'ın da bulunduğu bazı ülkeler farklı gerekçelerle TikTok'u yasaklarken, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise uygulamanın kamu malı olan bilgisayar ve cihazlarda kullanımını yasakladı.

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