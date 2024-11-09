TikTok çöplüğünde dini değerler hedef alındı! Sözde fenomen namazla dalga geçti!

Toplumsal çöküntünün merkezi haline gelen Tiktok çukurunda bu sefer dini değeler ile dalga geçildi. sosyal medyada sözde fenomen olarak tabir edilen bir şahıs yayınladığı video ile tepklilerin odağı haline geldi.

TikTok'ta "Serbest Hoca" kullanıcı adlı "Reşit Bozdağ", camide sırtını kıbleye dönerek sözde namaz kıldığı anları TikTok hesabında paylaşarak dini değerlere hakaret etti. Sözde Fenomen olan şahsın videosu, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, şahsa sert eleştirilerde bulundu.

KIBLESİNİ VATİKAN'A AYARLADIĞINA GÖRE KESİN FETÖ'CÜDÜR"

Küstah harekte tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcı, "Dini değerlerle alay etmiş yazıklar olsun" , "Kıblesini Vatikan'a ayarladığına göre kesin FETÖ'cüdür" ifadelerini kullandı.

"Böyle dalga geçenler sonu hep kötü bitmiştir"

"Bu mütpezeli takip eden, izleyen, beğenen, paylaşana yazıklar olsun."

"Şu müptezele yaptığı şeyin din dışına çıkma olduğunu söylesinler. Tabiiki Müslüman olanlar için geçerli. Değilse İslamla alay eden bu kefereye haddi bildirilsin."

"İnşallah tez zamanda çarpılır ve gittiği yer dört duvar olur dinimiz ve namazla kimse dalga geçemez"