İstanbul'da dehşete düşüren bir cinayet yaşandı.
Kasımpaşa'da fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanıyorlardı.
İstanbul'da dehşete düşüren bir cinayet yaşandı.
Kasımpaşa'da fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanıyorlardı.
BANYO SIRASINDA ANLAŞMAZLIK YAŞADILAR
İddiaya göre, banyo sırasında anlaşamayan iki arkadaş tartışmaya başladı. O sırada I.B., Oumar Kante'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kante, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, arkadaşı olduğu öğrenilen eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemlerinde yardımcı oldu. Şüpheli I.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.
YATTARA ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Kante'nin amatör futbolcu olduğu öğrenilirken, eski futbolcu İbrahim Yattara'nın da Adli Tıp Kurumu'na geldiği görüldü.
"BUNU KABUL EDEMEM"
İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum" dedi.