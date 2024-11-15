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İbrahim Yattara’yı yıkan cinayet! Banyo kavgası kötü sonla bitti! Amatör futbolcu hayatını kaybetti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan üzücü bir cinayet olayı, eski futbolcu İbrahim Yattara’yı da kameralar karşısına çıkardı. Beyoğlu'nda bir fabrikada çalışan 34 yaşındaki Gineli Oumar Kante, ev arkadaşı I.B. ile banyo sırası nedeniyle çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Amatör futbolcu Kante'nin ölüm haberi, yakın çevresini ve futbol camiasını derinden sarstı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 15:59 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:17
İbrahim Yattara’yı yıkan cinayet! Banyo kavgası kötü sonla bitti! Amatör futbolcu hayatını kaybetti

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İstanbul'da dehşete düşüren bir cinayet yaşandı.

Kasımpaşa'da fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante ve ev arkadaşı Gineli I.B. dün sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek üzere hazırlanıyorlardı.

İbrahim Yattara. (DHA)İbrahim Yattara. (DHA)

BANYO SIRASINDA ANLAŞMAZLIK YAŞADILAR
İddiaya göre, banyo sırasında anlaşamayan iki arkadaş tartışmaya başladı. O sırada I.B., Oumar Kante'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kante, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)

Kante'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, arkadaşı olduğu öğrenilen eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemlerinde yardımcı oldu. Şüpheli I.B. ise yakalanarak gözaltına alındı.

YATTARA ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Kante'nin amatör futbolcu olduğu öğrenilirken, eski futbolcu İbrahim Yattara'nın da Adli Tıp Kurumu'na geldiği görüldü.

Kante'yi bıçaklayarak öldüren i I.B. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)Kante'yi bıçaklayarak öldüren i I.B. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

"BUNU KABUL EDEMEM"
İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

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