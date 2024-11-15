Kante'yi bıçaklayarak öldüren i I.B. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

"BUNU KABUL EDEMEM"

İbrahim Yattara, "Söylenecek bir şey yok ben üzülüyorum. Gerçekten fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben Gineliyim. Bir Gineli, bir Gineli'nin hayatını alırsa bunu kabul etmem. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum" dedi.