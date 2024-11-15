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Türk Savaş gemileri İtalyan araştırma gemisinin olduğu bölgeye konuşlandı: Yunanistan mürettebatını geri çekti

Türk savaş gemileri, Kerpe ve Çoban adaları açıklarında kablo döşeyen İtalyan araştırma gemisinin bulunduğu bölgeye konuşlandı. Yunanistan ise gemiye refakat eden filoyu geri çekti.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 18:31 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 18:53
Türk Savaş gemileri İtalyan araştırma gemisinin olduğu bölgeye konuşlandı: Yunanistan mürettebatını geri çekti

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Yunanistan basınına göre, 4 Türk savaş gemisi Mavi Vatan sınırları içerisinde yer alan, Kerpe ve Çoban adaları açıklarında kablo döşeyen İtalyan araştırma gemisinin bulunduğu bölgeye konuşlandı. Bu gelişme üzerine, Yunan savunma bakanlığı gemiye eşlik eden filonun mürettebatını geri çağırdığı belirtildi. Haberde ayrıca Türk savaş uçaklarınında bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdiği iddia edildi.

MÜRETTEBATI GERİ ÇEKTİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda alarm durumu ilan edilerek, Genel Komutanlık, filodaki fırkateynlerdeki mürettebatın geri çağrılmasını emretti. Militaire.gr'ın aktardığına göre, FISH ve NAVARINO fırkateynlerinin, Türk savaş gemilerinin gönderildiği bölgeye hareket etmek üzere hazır beklediği belirtildi.

YUNANİSTAN FİLO GÖNDERMEYE CESARET EDEMEDİ

Militaire.gr, Atina'nın yaptığı açıklamalarla, Türkiye'ye, sözde Yunan sularında kendi sularıymış gibi hareket etme hakkı tanındığını belirtti. Haberde ayrıca,Yunan hükümetinin, Yunan Filosunu eyleme geçirme konusunda bile cesaret edemediği eleştirisi yapılır ken "hazırlık tatbikatı" yapıldığımızı iddia etmeye bile cesaret edemiyoruz eleştirisi yapıldı.

İtalyan gemisinin ise bölgedeki varlığını sürdürüp sürdürmediği konusunda netlik olmadığını söyleyen haber sitesi, "eğer ilk seçenek gerçekleştiyse, bu büyük bir geri adım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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