Bu neyin hazırlığı... Yakalandılar: ABD destekli terör örgütü PKK/YPG kulesi! Gasp ettikleri arazilere diktiler...

Ayrıca teröristler düzenli olarak kuleler arasında devriye geziyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un doğusunda Latva Ziban bölgesinde de kule inşaat faaliyetlerini sürdürüyor.

"ARTIK BU KULENİN OLDUĞU TARLAMI EKEMEYECEĞİM"

Güvenlik gerekçesiyle adını vermek istemeyen Bağozlu çiftçi, PKK/YPG'li teröristlerin nehrin kenarındaki tarlasından bir dönüm toprak gasbettiğini söyledi.

Tarlasını belirli saatlerde ve teröristlerden izin almak zorunda kalarak sulayabildiğini söyleyen çiftçi, "İtiraz ettik. Ama boş. Tarlama sadece 09.00-17.00 saatlerinde girebiliyorum. Kulelere yakın evler boşaltıldı. Artık orada kimse yaşamıyor." dedi.

Terör örgütü PKK ve ABD askerleri bölgede kol kola geziyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Acil durumlarda nehrin bir yakasından diğerine geçişi sağlayan geçitlerin de kuleler nedeniyle engellendiğini belirten çiftçi, "Köylerin bir kısmı doğuda, kalan kısmı da batıda. Her iki tarafta akrabalarım var. Acil sağlık durumu olduğunda nehrin diğer tarafına geçiyorduk. Artık geçemiyoruz." ifadelerini kullandı.

BU KULELER NEYİN HAZIRLIĞI

Terör örgütü, Fırat Nehri'nin doğusunda Irak sınırından başlayarak yaklaşık 122 kilometrelik bir hatta kurduğu onlarca gözlem kulesiyle Fırat Nehri'nin batısında konuşlu İran destekli grupları gözetleme olanağına sahip oldu. Deyrizor'da kurulan kuleler sayesinde terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin iki yakasında silah ve petrol kaçakçılığını da gözetleyebilecek.

Özellikle Deyrizor bölgesinde sık sık Arap aşiretleri ile PKK arasında yaşanan çatışmalar biliniyor. ABD desteğiyle Suriye'deki petrol sahalarının önemli bir kısmını işgal eden PKK/YPG, Suriyelilerin yılda 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasbediyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI PLAN MI?

Bu noktada Türkiye'nin kritik açıklamaları da öne çıkıyor. Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışlarının sürdüğü şu günlerde Başkan Erdoğan'ın "Terör örgütünün kökünü de yok edelim diyoruz" çıkışı ve Esad'a yapılan çağrılar bölgedeki planın aslında Türkiye'ye karşı olduğunu da gösteriyor.