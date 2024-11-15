Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum Trabzon’da deprem mi oldu? Rize deprem bölgesi mi, hangi fay hattı var?

AFAD'ın verilerine göre Rize 'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 12:02'de gerçekleşen depremin derinliğinin 12.85 kilometre olduğu kaydedildi.

Rize 'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'a göre, depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Trabzon ve Artvin illerinde de hissedildi.

TRABZON VE ARTVİN'DE DEPREM OLDU MU?

(Takvim Foto Arşiv)

BAYBURT VE ERZURUM'DA DEPREM OLDU MU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize Hemşin'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumların hemen saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti ve şu bilgileri verdi:

"Rize Hemşin'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri, bölgedeki inceleme çalışmalarına hızla başladı. Deprem, çevre illerdeki Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'da da hissedildi. Şu anki ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Korku nedeniyle iki sağlık çağrısı yapılmıştır."