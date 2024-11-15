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Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum Trabzon'da deprem mi oldu? Rize deprem bölgesi mi, hangi fay hattı var?

Türkiye güne depremlerle uyandı. Sabah saatlerinde Malatya'da yaşanan depremin ardından bir sarsıntı haberi de Rize'den geldi. Peki Rize'de son yaşanan deprem nerede meydana geldi? Rize deprem bölgesi mi, hangi fay hattı var? İşte Kandilli ve AFAD 15 Kasım 2024 Cuma günü son depremler listesi…

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 13:11
Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum Trabzon’da deprem mi oldu? Rize deprem bölgesi mi, hangi fay hattı var?

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Sabah saatlerinde Malatya'da yaşanan depremin ardından Rize'den de deprem haberi geldi. Rize'deki depremin şiddeti merak ediliyor. Son dakika verilerine göre, vatandaşlar Rize'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü araştırıyor. AFAD verilerine göre, Rize ve çevresindeki depremin şiddeti gündemini koruyor. Peki Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum Trabzon'da deprem mi oldu? Rize deprem bölgesi mi, hangi fay hattı var? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Rize deprem bölgesi mi?

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Rize'den fay hattı geçiyor mu, bölgede hangi fay hattı var?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'nin diri fay hatlarını gösteren bir harita sunuyor. Bu harita üzerinden bulunduğunuz bölgenin deprem riskini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nerede deprem oldu?

AFAD'ın verilerine göre Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 12:02'de gerçekleşen depremin derinliğinin 12.85 kilometre olduğu kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TRABZON VE ARTVİN'DE DEPREM OLDU MU?

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'a göre, depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Trabzon ve Artvin illerinde de hissedildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAYBURT VE ERZURUM'DA DEPREM OLDU MU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize Hemşin'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumların hemen saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti ve şu bilgileri verdi:

"Rize Hemşin'de gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri, bölgedeki inceleme çalışmalarına hızla başladı. Deprem, çevre illerdeki Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'da da hissedildi. Şu anki ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Korku nedeniyle iki sağlık çağrısı yapılmıştır."

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