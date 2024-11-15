Malatya ve Rize'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre Malatya Doğanşehir 4.9, Rize Hemşin de 4.7 ile sallandı.
"Asrın felaketi artçıları tetikliyor mu?" sorusu önem kazanırken depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk kayda geçmedi.
İşte iki ilde meydana gelen depreme dair dakika dakika tüm detaylar;
A Haber'e konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok kısa sürdü burada Cuma vakti şu anda. Herhangi bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız koordinasyon halinde" dedi.
Yerlikaya "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Saatler 12'yi gösterdiğinde Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.
Çardak Fayı'na dikkat çeken Ersoy, 6'nın üzerinde bir deprem üretebileceğini ifade etti.
Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
Malatya Valisi Serdar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te hissedildi. Geride bıraktığımız günlerde Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana gelmiş, paniğe yol açmıştı.