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Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümüne özel tebrik ve mektup: Milletimizin ayrılmaz bir parçası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi. Erdoğan'ın aynı zamanda KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik mektubu gönderdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:08 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:08
Başkan Erdoğan’dan KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümüne özel tebrik ve mektup: Milletimizin ayrılmaz bir parçası

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Başakn Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

TEBRİK MEKTUBU GÖNDERDİ
Erdoğan'ın aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik mektubu gönderdiği öğrenildi.

Erdoğan, mektubunda"Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü'nün gurur ve coşkusunu kıvançla paylaşıyor, milletim ve şahsım adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

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