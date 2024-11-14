Seçil Erzan'dan 27 sayfalık "mağdurum" mektubu: İsim isim ne yazdı? Arda Turan, Fatih Terim...

EMRE BELÖZOĞLU İLE İLK KARŞILAŞMA

Emre Belözoğlu hakkında "Kendisini ilk defa 18 Mart tarihinde gördüm" diyen Seçil Erzan, Volkan Bahçekapılı'nın kefil olarak devreye girdiğini ve hiçbir ikna sürecine dahil olmadığını iddia etti. Volkan Bahçekapılı'nın, bankada alamadığı faiz alacaklarını şahsi borç olarak üstlendiğini ifade ederek, kendisinden ek faiz talep ettiğini belirtti.

"BUSE TERİM İLE TANIŞIKLIĞIM YOK"

Erzan, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile yalnızca bir selamlaşmaları olduğunu, ötesinde bir tanışıklık bulunmadığını belirtti. Ayrıca Fatih Terim'in aile çevresinden kimseyle özel bir ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Seçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektup

ARDA TURAN İDDİALARI

Arda Turan'ın kendisiyle mevduat işlemleri için sıkça iletişime geçtiğini belirten Erzan, Turan'ın yıllar sonra yüksek faiz getirisi için gayrimenkul satışı yaparak ve borç alarak nakit yaratmaya çalıştığını söyledi.