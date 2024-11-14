Seçil Erzan'dan 27 sayfalık "mağdurum" mektubu: İsim isim ne yazdı? Arda Turan, Fatih Terim...

"Yüksek karlı gizli fon" davasının baş şüphelisi Seçil Erzan, yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
SEÇİL ERZAN'DAN 27 SAYFALIK MEKTUP
Bankacı Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın bulunduğu çok sayıda mağdur ismiyle dikkat çeken davada, kendisini savunmak üzere 27 sayfalık bir mektup yazdı.
Erzan söz konusu mektupta kendisinin mağdur olduğunu savundu.
Fatih Terim ile Seçil Erzan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Ünlü futbolcu ve iş insanlarının kendi yönlendirmeleri ve iknalarıyla paralarını çoğaltma amacıyla ona geldiğini savunan Erzan, "Fatih Terim ile çalışıyordum, hiçbir müştekiyi gidip ben ikna etmedim. Ben Şube Müdürü Seçil Erzan olarak; Nur Erkasap'a, Volkan Bahçekapılı'ya, Emre Belözoğlu'na, Buse Terim'e, Terim Arıcan'a, Arda Turan'a, Emre Çolak'a, M. Mert Çetin'e, Muslera'ya, Selçuk İnan'a gitmedim" iddiasında bulundu.
Seçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektup (X, Emrullah Erdinç)
Erzan, banka müşterileri Nur Erkasap ve Volkan Bahçekapılı'nın kendisini doğrudan ziyaret ettiğini, kamera kayıtlarının da bu durumu doğruladığını öne sürdü