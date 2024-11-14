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Seçil Erzan'dan 27 sayfalık "mağdurum" mektubu: İsim isim ne yazdı? Arda Turan, Fatih Terim...

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen, futbolcuların dolandırıldığı "Yüksek karlı gizli fon" davasında Seçil Erzan, yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bankacı ve baş şüpheli Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın bulunduğu çok sayıda mağdur ismiyle dikkat çeken davada, kendisini savunmak üzere 27 sayfalık bir mektup yazdı. Mektupta kendisinin mağdur olduğunu iddia eden Erzan söz konusu isimlerle temasını da anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:23 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:47
Seçil Erzan’dan 27 sayfalık mağdurum mektubu: İsim isim ne yazdı? Arda Turan, Fatih Terim...

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"Yüksek karlı gizli fon" davasının baş şüphelisi Seçil Erzan, yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SEÇİL ERZAN'DAN 27 SAYFALIK MEKTUP
Bankacı Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın bulunduğu çok sayıda mağdur ismiyle dikkat çeken davada, kendisini savunmak üzere 27 sayfalık bir mektup yazdı.

Erzan söz konusu mektupta kendisinin mağdur olduğunu savundu.

Fatih Terim ile Seçil Erzan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Fatih Terim ile Seçil Erzan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Ünlü futbolcu ve iş insanlarının kendi yönlendirmeleri ve iknalarıyla paralarını çoğaltma amacıyla ona geldiğini savunan Erzan, "Fatih Terim ile çalışıyordum, hiçbir müştekiyi gidip ben ikna etmedim. Ben Şube Müdürü Seçil Erzan olarak; Nur Erkasap'a, Volkan Bahçekapılı'ya, Emre Belözoğlu'na, Buse Terim'e, Terim Arıcan'a, Arda Turan'a, Emre Çolak'a, M. Mert Çetin'e, Muslera'ya, Selçuk İnan'a gitmedim" iddiasında bulundu.

Seçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektup (X, Emrullah Erdinç)Seçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektup (X, Emrullah Erdinç)

Erzan, banka müşterileri Nur Erkasap ve Volkan Bahçekapılı'nın kendisini doğrudan ziyaret ettiğini, kamera kayıtlarının da bu durumu doğruladığını öne sürdü

EMRE BELÖZOĞLU İLE İLK KARŞILAŞMA
Emre Belözoğlu hakkında "Kendisini ilk defa 18 Mart tarihinde gördüm" diyen Seçil Erzan, Volkan Bahçekapılı'nın kefil olarak devreye girdiğini ve hiçbir ikna sürecine dahil olmadığını iddia etti. Volkan Bahçekapılı'nın, bankada alamadığı faiz alacaklarını şahsi borç olarak üstlendiğini ifade ederek, kendisinden ek faiz talep ettiğini belirtti.

"BUSE TERİM İLE TANIŞIKLIĞIM YOK"
Erzan, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile yalnızca bir selamlaşmaları olduğunu, ötesinde bir tanışıklık bulunmadığını belirtti. Ayrıca Fatih Terim'in aile çevresinden kimseyle özel bir ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Seçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektupSeçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektup

ARDA TURAN İDDİALARI
Arda Turan'ın kendisiyle mevduat işlemleri için sıkça iletişime geçtiğini belirten Erzan, Turan'ın yıllar sonra yüksek faiz getirisi için gayrimenkul satışı yaparak ve borç alarak nakit yaratmaya çalıştığını söyledi.

Seçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektupSeçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektup

Turan'ın bankada beklediği yüksek faiz beklentisinin gerçekleşmediğini belirten Erzan, 14-15 Aralık tarihlerinde Turan'a yapılan ödemelerin anapara geri ödemesi olduğunu ileri sürdü. Erzan, Turan'ın 13 milyon dolarlık bir fon evrağının bulunduğu ve bu tutara %100 faiz eklendiğini iddia etti.

Arda Turan'ın kendisine yönelttiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Erzan, Turan'ın fon ve anapara işlemlerine dair gerçekleri itiraf ettiğini savundu. "Darmadağınım biliyorsun Emre" diyerek Emre Çolak'a baskı yaptığını öne sürdü.

TAHLİYE TALEBİ
Erzan "mağdur" olduğunu iddia ettiği mektubunu "Tahliyemi talep ediyorum" sözleriyle bitirdi.

Seçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektupSeçil Erzan'ın mahkemeye yazdığı mektup

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