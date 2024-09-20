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Seçil Erzan hakim karşısında! Fatih Terim'in ifadesi soruldu! İtiraf geldi: 700 bin dolar aldım! Paraları masajda veriyorduk

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan yeniden hakim karşısında. "Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim." şeklinde ifadeler kullanan Erzan, Fatih Terim'in kendisine 700 bin dolar verdiğini bunu faiziyle ödediğini açıkladı. Erzan'ın 'Paraları masajda veriyorduk' şeklinde söylemi ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 15:57
Seçil Erzan hakim karşısında! Fatih Terim’in ifadesi soruldu! İtiraf geldi: 700 bin dolar aldım! Paraları masajda veriyorduk

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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor.

Duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Taraf avukatları da mahkemeye katıldı.

Seçil Erzan'a, Fatih Terim'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi soruldu.

"Fatih Terim'den elden para aldınız mı?" sorusuna Erzan, "Ondan fon adı adı altında para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişki nedeniyle 300 bin ve 400 bin dolar aldım. Bu parayı bana 'Bozcada'da ev al, arsa al, hisse senedi al sat' diye verdi. Ben de 'Yaparım' dedim ama yapamadım. Euro Bond işleminden zarar etmişti ve bankaya çok kızmıştı. Parasını çekmeyi düşünüyordu. Aramızdaki abi – kardeş ilişkisinden dolayı bu 700 bin doların getirisi olarak kendisine dönem dönem ödemeler yaptım" dedi.

Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

"7 Nisan'da yaşanan olay nedir?" sorusuna Erzan, "Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim. Ama benden zorla bir şey istemedi. 'Paramız var mı Seçil?' dediğinde de bana verdiği 700 bin doların faizi olarak ödemeler yaptım. O sabah beni şubeden Rüya Sağır aradığında ruh halim berbattı. Hocanın son durumu görmek istediğini söyleyince ben de ona ödemek istediğim faizi yazdırmıştım. 5 milyon dolar deseydim öyle mi olacaktı yani?" diye yanıt verdi.

"BAŞKALARINA ÖDEME YAPTIM"
Mahkeme başkanı, Seçil Erzan'a Fatih Terim'den aldığı 700 bin doları ne yaptığını sordu. Erzan ise "Başkalarına faiz olarak ödedim" diye yanıtladı. Daha sonra Erzan, kendisine sorulan "Fatih Terim'in bankadaki hesabından hiç yatırım yaptınız mı?" sorusuna, "Her zaman bir işlemi onun onayıyla yapardım. Zaten hesabına yatırılan tutarların hepsi o günkü ödemeye yetecek kadardı. Giderlerini karşılayacak bir geliri yoktu. Aynı gün yatırılan tutarlar hep aynı gün çıkış yapıldı. Fatih Terim hiçbir zaman ne Florya'daki ne de Levent'teki şubeye adım atmamıştır" şeklinde yanıt verdi.

"PARAYI MASAJDA VERİYORDUK "
Savunmasına devam eden Erzan, "Hoca genellikle WhatsApp kullanmıyordu, SMS'den genellikle iletişim kuruyorduk. Hesap bilgilerini SMS ile sistemde ne yazıyorsa o şekilde bilgi verirdim. Gişe dışı işlem uygulamamız vardı. Fatih Terim dışında gişe dışında ödeme yaptığım başka futbolcular da vardı. Mesela masaja gidiyorlardı, şubeye gelmek istemiyorlardı biz götürüyorduk parayı. Para elden götürülüyor, sonra da kişiden teyit alınıyordu 'paranızı şu şekilde teslim ettik, aldınız mı' diye" şeklinde konuştu.

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"PARA NEREDEN GELİRSE GELSİN"
Hakan Ateş ile banka içerisinde genel müdürlükte tanıştığını, Fatih Terim ile ise Galatasaray Spor Tesisleri'nde tanıştığını belirten Erzan savunmasının devamında, "Fatih Terim ve Hakan Ateş'in dostane ilişkileri vardır. Ben hiçbir zaman 'Fatih Terim fonu' diye bir durumdan bahsetmedim. Bu insanların hepsi faizin hukuka aykırı yerden geldiğini biliyordu, bana 'git kimden alacaksan al parayı bize ver' diyorlardı. Hepsi bunu biliyordu ama bu konuşulmuyordu. Onlara göre para 'nereden gelse gelsin' di. Herkes kendi arasında bir 'fon furyası' türetti. Bunu da kendi aralarında söylemeye başladılar. Ben asla kişiye özel bir fon adı altında bir şey söylemedim kimseye" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM İFADESİNDE NELER DEMİŞTİ?
Dolandırıcılık olayının müştekileri arasında yer alan Fatih Terim, 20 Ağustos'ta İstanbul'da görülen dava kapsamında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki sıfatıyla ifade vermişti.

Terim ifadesinde, "Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına veya Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylemedi" dedi.

Terim, Erzan'ın kendisine paranın bankanın "saklama hesaplarında" değerleneceği, "bankadaki birçok yöneticinin de bundan yararlandığını" söylediğini iddia etti.

Fatih Terim (AA)Fatih Terim (AA)

Erzan'a nakit olarak 3 milyon dolar verdiğini ifade eden Terim, "Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu" iddiasında bulundu.

Terim, kimseyi finansal yatırım iddiasıyla Erzan'a yönlendirmediğini savunurken, "Belirttiğim üzere ben finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem, kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir. Bana Seçil Erzan'ı tanıyor musun diye sormuşlarsa da elbette Seçil Erzan'ı tanıdığımı ve güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Ama kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım'ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi" dedi.

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