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CHP'li belediyeden şoke eden tebligat! Engelli personellere kıyım

CHP'li Bursa Büyükşehir belediyesinde skandal olay... Göreve geldikten sonra akraba ve yakınlarını belediyede işe yerleştiren CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, farklı birimlerde çalışan 7 engelli personeli işten çıkardı. İşten çıkarılan engelli personeller, seçim çalışmaları sırasında "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz" diyen Bozbey'e kendilerini işten çıkararak ekmeklerinden ettiklerini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:47 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:47
CHP’li belediyeden şoke eden tebligat! Engelli personellere kıyım

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CHP'li Bursa Büyükşehir belediyesinde skandal olay... Göreve geldikten sonra akraba ve yakınlarını belediyede işe yerleştiren CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, farklı birimlerde çalışan 7 engelli personeli işten çıkardı.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

İşten çıkarılan engelli personeller, seçim çalışmaları sırasında "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz" diyen Bozbey'e kendilerini işten çıkararak ekmeklerinden ettiklerini söyledi.

BİR TEBLİGAT İLE KAPI DIŞARI

Belediyeye bağlı BUSKİ, Gençlik ve Spor Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nde çalışan engelli 7 personel kapının önüne konuldu. İşçilere noter kanalıyla gönderilen tebligatta, "Artık hizmetinize ihtiyaç duyulmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Her biri evli ve çocuk sahibi olan engelli personel işten çıkarılmanın şokunu yaşadı.

İşten çıkarılan görme engelli Muhammed Batur (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)İşten çıkarılan görme engelli Muhammed Batur (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

"BİZİ ÇIKARDIKLARI GÜN İŞÇİ ALIYORLARDI"

İşten çıkarılan görme engelli Muhammed Batur, "Daha önce yüzde 90 göremiyordum, ağır bir kornea nakli ameliyatı sonrasında kısmi olarak görüşüm yüzde 43 oranına kadar iyileşti. Görme engelim nedeniyle ağır işlerde çalışamıyordum. Yaklaşık 4 yıllık bir çalışma sürecimde gayretim ve azmimle tırnaklarımla farklı birimlere ve koordinatörlüklere yükseldim. 'İş hizmetinize ihtiyaç duyulmuyor' diyerek işten çıkardılar. Bizi işten çıkardıkları gün yan odada işçi alımı yapılıyordu" dedi.

İşten çıkarılan engelli personel Ömer Türkmen (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)İşten çıkarılan engelli personel Ömer Türkmen (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

NE ACIYORLAR NE TAZMİNATLARINI VERİYORLAR!

Kas-iskelet rahatsızlığı olan ve işten çıkarılan bir diğer engelli personel Ömer Türkmen ise, "2015'te göreve başladım bu süre içerisinde ne bir amirimle ne de bir arkadaşımla hiçbir sorun yaşamadım. Verilen her işi yaptım. 9 yıldır hizmet ettiğim kurumdan bir saat içerisinde işimize son verildi. Önümüz kış, 4 çocuğum var, biri üniversite okuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Engellilere bile acımayan bir yönetim var şu an Bursa'da. Tazminatlarımızı bile tam ödemiyorlar, ihbar tazminatlarımızı vermiyorlar. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Bursa Büyükşehir Belediyesi (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

AKRABALARA BALLI KOLTUKLAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atamıştı.
Yeğeni Furkan Bozbey'i de BURKENT'in başına getirmişti, ancak tepkiler sonrası bu atamadan vazgeçmişti.

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