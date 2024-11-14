CHP’li belediyeden şoke eden tebligat! Engelli personellere kıyım

İşten çıkarılan engelli personel Ömer Türkmen (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

NE ACIYORLAR NE TAZMİNATLARINI VERİYORLAR!

Kas-iskelet rahatsızlığı olan ve işten çıkarılan bir diğer engelli personel Ömer Türkmen ise, "2015'te göreve başladım bu süre içerisinde ne bir amirimle ne de bir arkadaşımla hiçbir sorun yaşamadım. Verilen her işi yaptım. 9 yıldır hizmet ettiğim kurumdan bir saat içerisinde işimize son verildi. Önümüz kış, 4 çocuğum var, biri üniversite okuyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Engellilere bile acımayan bir yönetim var şu an Bursa'da. Tazminatlarımızı bile tam ödemiyorlar, ihbar tazminatlarımızı vermiyorlar. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.