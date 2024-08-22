PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fatih Terim, Seçil Erzan davası hakkında ilk kez konuştu! ''Biri paramı diğeri itibarımı kullandı.''

Fatih Terim, Seçil Erzan davasıyla ilgili ilk kez ifade verdi. İsteği üzerine 19 Eylül olan duruşma günü öne çekildi. Ünlü teknik adam gerekçesini şöyle özetledi: ''Hukuka ve yargıya olan güvenim ve saygım beni buna mecbur etti. Kamuoyunun benden açıklama beklediğinin farkındayım. Ben bir bankaya ve banka müdürüne güvendim. Biri paramı diğeri itibarımı kullandı.''

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Fatih Terim, Seçil Erzan davası hakkında ilk kez konuştu! ’’Biri paramı diğeri itibarımı kullandı.’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da Denizbank'ın Florya Şubesi'nin müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasını fena çarptı. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimleri toplamda 80 milyon dolar (2.3 milyar TL) dolandırdı. Yakalandı, tutuklandı. Fatih Terim ise şimdiye kadar hep suskun kaldı. Ancak önceki gün önemli bir gelişme yaşandı. Terim konuşma kararı aldı. Terim'in dün verdiği ifade ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz günü ara karar vererek Terim'in ifadesi için gün saptadı. Mahkeme, kararında, "Duruşmanın 17/09/2024 gününe bırakılmasına tensiben oybirliği ile karar verildi" ifadesini kullandı.


Ancak bu tarih öne alındı. Çünkü Terim'in bunun için gerekçesi vardı. Ünlü teknik adam o gerekçeyi de dilekçesinde şöyle anlattı: Şimdiye kadar hiçbir yere konuşmadım. Konuşmadan bugünü beklemek benim için çok zordu ama hukuka ve yargıya olan güvenim ve saygım beni buna mecbur etti. 50 senedir kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum, kamuoyunun benden açıklama beklediğinin farkındayım. Açıklamalarım kimsenin adını lekelemek üzere değil gerçekleri paylaşma amaçlı olur." Öte yandan geçtiğimiz günlerde Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame düzenlenmişti. Yeni iddianamede, daha önce mağdur konumunda bulunan Nur Erkasap'ın da, Erzan'a yardım ettiği ileri sürülmüştü.

BİLGİLERİM SERVİS EDİLDİ
Terim, dilekçesinde ailesinin tüm bilgilerinin birileri tarafından servis edildiğini belirtti.

ŞUNLARI SÖYLEDİ:
Benim tüm mesajlarım hatta banka kredilerim, hesaplarım TC numaram, telefon numaram, ailemin ev adresi birileri tarafından servis ediliyor. Birileri de benden izin almadan bunları vicdansızca kullanılıyor. Banka yöneticilerinin mesajları ise deşifre edilmiyor.

ŞOFÖRÜM GÖTÜRÜRDÜ
Fatih Terim ifadesinde nakit parayla ilgili işlemleri nasıl yürüttüğüne dair de açıklamalar yaptı: Nakit parayla ilgili işlemlerimi genelde şoförüm Umut Akgöze vasıtasıyla yapardım. Umut Akgöze dışında da güvendiğim birçok kişiyle, o an yakınımda kim varsa ona güvenerek, bu tür işlemler yapmışlığım olmuştur. Hesabıma nakit yatırılacak tutarları bu şekilde gönderdiğim çok olmuştur. Bu, Denizbank'a özel bir durum değil. Geçmişte de nakit işlemini güvendiğim insanlar aracılığıyla yapmıştım.

SORU SORMAMIZ ENGELLENDİ
Fatih Terim'in ifadesi üzerine Seçil Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, dün itiraz dilekçesini mahkemeye verdi. Dilekçede "Duruşma tarihi Fatih Terim'e soru sormamıza mani olacak şekilde, süratle 20.08.2024 tarihine alınmıştır. Savunma hakkımız bu usulle kısıtlanmıştır" dedi...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı
Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL’ye bile oda var
Türk Telekom
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur’un kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’de orman yangını: Bir köy daha tahliye edildi
Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Kaderimiz İstanbul’da belli olacak! Galatasaray Young Boys’a İsviçre’de 3-2 yenildi
Fed tutanakları yayımlandı! Faiz indirimi olacak mı?
CHP yandaşı Murat Ağırel’in ayakkabı yalanı elinde patladı! ’’Bir yılda değil 8 yılda dağıtıldı’’
Manisa’da hamile kadın sokak ortasında darp eden adam tutuklandı! | Ömer Çelik’ten tepki: Kadına şiddet insanlık dışıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den terörle mücadele açıklaması: DEM Parti’ye hazine yardımı kesilsin
Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat’ın yanına koştu! Dilan Polat’a yasak listesi: Polatgiller’i artık böyle görmeyeceksiniz...
Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü
Ankara’da atılan imza Kandil’deki terörist Mustafa Karasu’yu zıplattı! Misak-ı Milli korkusu
SON DAKİKA