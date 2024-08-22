Fatih Terim, Seçil Erzan davası hakkında ilk kez konuştu! ’’Biri paramı diğeri itibarımı kullandı.’’

İstanbul'da Denizbank'ın Florya Şubesi'nin müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasını fena çarptı. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimleri toplamda 80 milyon dolar (2.3 milyar TL) dolandırdı. Yakalandı, tutuklandı. Fatih Terim ise şimdiye kadar hep suskun kaldı. Ancak önceki gün önemli bir gelişme yaşandı. Terim konuşma kararı aldı. Terim'in dün verdiği ifade ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz günü ara karar vererek Terim'in ifadesi için gün saptadı. Mahkeme, kararında, "Duruşmanın 17/09/2024 gününe bırakılmasına tensiben oybirliği ile karar verildi" ifadesini kullandı.



Ancak bu tarih öne alındı. Çünkü Terim'in bunun için gerekçesi vardı. Ünlü teknik adam o gerekçeyi de dilekçesinde şöyle anlattı: Şimdiye kadar hiçbir yere konuşmadım. Konuşmadan bugünü beklemek benim için çok zordu ama hukuka ve yargıya olan güvenim ve saygım beni buna mecbur etti. 50 senedir kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum, kamuoyunun benden açıklama beklediğinin farkındayım. Açıklamalarım kimsenin adını lekelemek üzere değil gerçekleri paylaşma amaçlı olur." Öte yandan geçtiğimiz günlerde Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame düzenlenmişti. Yeni iddianamede, daha önce mağdur konumunda bulunan Nur Erkasap'ın da, Erzan'a yardım ettiği ileri sürülmüştü.



BİLGİLERİM SERVİS EDİLDİ

Terim, dilekçesinde ailesinin tüm bilgilerinin birileri tarafından servis edildiğini belirtti.

ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Benim tüm mesajlarım hatta banka kredilerim, hesaplarım TC numaram, telefon numaram, ailemin ev adresi birileri tarafından servis ediliyor. Birileri de benden izin almadan bunları vicdansızca kullanılıyor. Banka yöneticilerinin mesajları ise deşifre edilmiyor.



ŞOFÖRÜM GÖTÜRÜRDÜ

Fatih Terim ifadesinde nakit parayla ilgili işlemleri nasıl yürüttüğüne dair de açıklamalar yaptı: Nakit parayla ilgili işlemlerimi genelde şoförüm Umut Akgöze vasıtasıyla yapardım. Umut Akgöze dışında da güvendiğim birçok kişiyle, o an yakınımda kim varsa ona güvenerek, bu tür işlemler yapmışlığım olmuştur. Hesabıma nakit yatırılacak tutarları bu şekilde gönderdiğim çok olmuştur. Bu, Denizbank'a özel bir durum değil. Geçmişte de nakit işlemini güvendiğim insanlar aracılığıyla yapmıştım.



SORU SORMAMIZ ENGELLENDİ

Fatih Terim'in ifadesi üzerine Seçil Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, dün itiraz dilekçesini mahkemeye verdi. Dilekçede "Duruşma tarihi Fatih Terim'e soru sormamıza mani olacak şekilde, süratle 20.08.2024 tarihine alınmıştır. Savunma hakkımız bu usulle kısıtlanmıştır" dedi...