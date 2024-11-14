SGK’dan Mansur Yavaş’a yalanlama! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu fırladı...

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SGK'dan Mansur Yavaş'a yalanlama geldi. Yavaş'ın borcunun 4.5 Milyar TL'den 8.8 TL'ye fırladığı belirtilerek rızaen anlaşma olmadığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçilerin kazançlarından kesilerek SGK'ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesi, emeklilik ve sağlık hizmetlerinin karşılanması için yasal bir zorunluluk olarak toplandığını vurgulayarak, prim borçlarının takibinin "siyasi bir saldırı" olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

SGK Mansur Yavaş'ı yalanladı

Kurum, birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesinin, kurumsal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SGK BORCU 8.8 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son dönemde ciddi bir artış gösterdi. 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 4.5 milyar TL olan borç, 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 8.8 milyar TL'ye yükseldi. SGK, belediyenin borçlarını tahsil etme sürecinde eşit bir tutum sergilediklerini, hiçbir kişi ya da kuruma ayrım yapılmadığını ifade etti.