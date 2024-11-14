SGK’dan Mansur Yavaş’a yalanlama! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu fırladı...

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
SGK'dan Mansur Yavaş'a yalanlama geldi. Yavaş'ın borcunun 4.5 Milyar TL'den 8.8 TL'ye fırladığı belirtilerek rızaen anlaşma olmadığı belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işçilerin kazançlarından kesilerek SGK'ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesi, emeklilik ve sağlık hizmetlerinin karşılanması için yasal bir zorunluluk olarak toplandığını vurgulayarak, prim borçlarının takibinin "siyasi bir saldırı" olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.
SGK Mansur Yavaş'ı yalanladı
Kurum, birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesinin, kurumsal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SGK BORCU 8.8 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
Açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son dönemde ciddi bir artış gösterdi. 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 4.5 milyar TL olan borç, 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla 8.8 milyar TL'ye yükseldi. SGK, belediyenin borçlarını tahsil etme sürecinde eşit bir tutum sergilediklerini, hiçbir kişi ya da kuruma ayrım yapılmadığını ifade etti.
ABB'nin SGK'ya borcu 8.8 Milyar TL
BELEDİYENİN TAKSİTLENDİRME VE TECİL TALEBİ YASAL ŞARTLARI TAŞIMIYOR
SGK, belediyenin 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi kapsamında sunduğu tecil ve taksitlendirme talebinin ise yasal şartları taşımadığı için reddedildiğini belirtti. İlgili madde, borçların belirli şartlarda taksitlendirilmesini öngörüyor; ancak belediyenin borçları, hem mali yapı hem de ödenebilirlik açısından yasal yeterlilikleri karşılamıyor. Bu nedenle, söz konusu talep hukuken geçersiz sayıldı.
TEMİNAT GAYRİMENKULLERİNDE HACİZ SORUNU
SGK, belediye tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin üzerinde çok sayıda haciz olduğunu, bu yüzden teminat olarak kabul edilemediğini de duyurdu. Mevcut durumun, SGK Yönetim Kurulu'nun belediyenin başvurusu üzerinde değerlendirme yapmasını engellediği ifade edildi.
"RIZAEN ANLAŞMA YOK"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan, SGK ile rızaen anlaşma sağlandığı yönündeki açıklamalara ise SGK'dan yanıt geldi. SGK, mevzuatlarında "rızaen anlaşma" şeklinde bir düzenlemenin bulunmadığını, bu tür bir anlaşmanın yapılmadığını vurguladı. SGK'nın borç tahsil işlemleri, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüyor ve yasal zorunluluklara göre şekilleniyor.
SGK: YASAL SORUMLULUĞUMUZ GEREĞİ BORÇ TAHSİLATINA DEVAM EDECEĞİZ
SGK, toplumsal sorumluluğu yerine getirme gerekliliği doğrultusunda, borç tahsilat sürecine kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Kurum, bu süreçlerin siyasallaştırılmasına ve yasal zorunlulukların tartışma konusu yapılmasına yönelik açıklamalara da tepki gösterdi.