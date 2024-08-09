Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

SPONSPORLAR KİM?

Ancak davetlilere rakı, şarap ikram edilen şatafatın dibine vurulan gecede yer alan materyallerin hiçbirinde sponsorların ismi ya da logosu yer almadı.



EKREM İMAMOĞLU'NUN GEÇTİĞİMİZ YIL YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sponsorların kim olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

DEPREMZEDE BAĞIŞLARI MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 Şubat 2023'te gerçekleşen asrın felaketi sonrası 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış topladığı görüldü.