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Ekrem İmamoğlu'nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB'nin Paris 'party'sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

Cumhuriyet Halk Partili isimler Paris'te şatafatın sınırlarını zorladı. "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı. "İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken İBB Sözcüsü Murat Ongun masrafların sponsorlar tarafından "şartsız bağış" ile karşılandığını iddia etti. Sponsorların kimler olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşım, "Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan "şartsız bağışlar" CHP'nin Paris eğlencesinde mi harcandı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 09:59 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 09:59
Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

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İstanbul'da suya, İSPARK'a Halk Ekmek'e zam yapıp "her fırsatta" israftan dem vuran CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB, Paris'te düzenlediği şatafat ve israf dolu "party" ile gündemde.

Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un tanıtımı' bahanesine sığınarak Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da 'saray' kiraladı.

İBB bütçesiyle kiralanan 'saray' yavrusuİBB bütçesiyle kiralanan 'saray' yavrusu

Saray yavrusunun maliyetini İBB'ye yakın kaynaklar 300 bin euro olarak duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın Odatv ve Altan Sancar İBB'nin bu kiralamaya 2 günlük 600 bin Euro ödediğini iddia etti.

"Party"den sosyal medyaya yansıyan lüks ve şatafat görüntüleri "İstanbul'un kaynakları çarçur ediliyor" şeklinde tepkilere sebep oldu.

MURAT ONGUN'DAN SPONSOR İDDİASI: ŞARTSIZ BAĞIŞLARLA ÖDENDİ
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ise gelen tepkiler üzerine Paris'teki etkinliklerin sponsorlar tarafından üstlenildiğini öne sürdü.

Ongun müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro yani 9 Milyon 137 Bin 871 lira ödeme yapıldığını bununda sponsorlar tarafından "Şartsız bağış" karşılığı ödedindiğini iddia etti.

SPONSPORLAR KİM?
Ancak davetlilere rakı, şarap ikram edilen şatafatın dibine vurulan gecede yer alan materyallerin hiçbirinde sponsorların ismi ya da logosu yer almadı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN GEÇTİĞİMİZ YIL YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Sponsorların kim olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

DEPREMZEDE BAĞIŞLARI MI?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 Şubat 2023'te gerçekleşen asrın felaketi sonrası 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış topladığı görüldü.

Ongun'un Paris'teki etkinlikte "Şartsız bağışlar" kullanıldı demesi akıllara "Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan "şartsız bağışlar" CHP'nin Paris eğlencesinde mi harcandı?" sorusunu getirdi.

SPONSPOR İDDİASINI CHP MEDYASI ÇÜRÜTMÜŞTÜ: İBB KAYNAKLARI
Öte yandan Ongun'un sponsor iddiasını ise CHP'nin güdümündeki ANKA Haber Ajansı tarafından servis edilen haberler çürütmüştü.

Ongun'un ʺİBB kasasından para çıkmadıʺ iddiasını boşa çıkaran haberOngun'un ʺİBB kasasından para çıkmadıʺ iddiasını boşa çıkaran haber

Bahse konu haberlerde Paris'te yapılacak etkinliğin "tasarruf tedbirleri" kapsamında 2 günle sınırlandırılacağına dair detay yer aldı. Böylelikle "İBB bütçesinden para harcanmadı" söylemi boşa düştü.

CHP'NİN PARİS "PARTY'SİNDE NELER YAŞANDI KİMLER KATILDI

Gelelim Paris'teki İBB etkinliğinin detaylarına...

CHP TAM KADRO PARİS'TE
İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etti.

CHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptıCHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptı

İBB BÜTÇESİYLE ZEVK-Ü SEFA
Paris'teki şatafat dolu CHP etkinliği İstanbul'u tanıtımından çok CHP'nin 'after party'sine dönüştü.


Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te İBB bütçesiyle rakı ve şarap servisiEkrem İmamoğlu'ndan Paris'te İBB bütçesiyle rakı ve şarap servisi

Karsu'nun sahne aldığı gecede partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu İBB'nin 'after party'sinde kurtlarını dökerkenEkrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu İBB'nin 'after party'sinde kurtlarını dökerken


Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu alışık olduğu 'zafer' işaretiyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etti. Aynı karede CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER TAM KADRO

Paris'te CHP'lilerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'na yakın profiller de hazır bulundu.

Etkinlikte kimler vardı yakından bakalım:



- İBB yöneticileri Fatih Keleş, Erdem Aslanoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

Ahmet ÖzerAhmet Özer

- DEM Parti kadrosundan CHP adına seçime giren Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Özer, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bugün İstanbul Evi için bulunduğumuz Paris'te, sinemamızın devrimci ismi, idealleri ve dik duruşuyla bizlere ilham veren büyük sanatçımız Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret ettim. Esenyurtumuzda da bir Yılmaz Güney Müzesi açarak, milyonların gönlünde taht kuran Yılmaz Güney'i daima yaşatacağız. Işıklar içinde uyu Çirkin Kral" ifadelerini kullandı.

Halis KahramanHalis Kahraman

- Esenyurt DEVA'nın eski ilçe başkanı Halis Kahraman

Kahraman Paris'ten paylaştığı karelere "İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine 33. Paris Yaz Olimpiyatlarını izlemek için Fransa'dayız" notunu düştü.




- CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş aynı karede yer aldı.



- CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

CHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptıCHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptı



- Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

- Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

- Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu

- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

CHP'li isimler Paris'te kahvaltı masasındaCHP'li isimler Paris'te kahvaltı masasında

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