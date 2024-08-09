Ekrem İmamoğlu’nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB’nin Paris ’party’sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

SPONSPORLAR KİM?
Ancak davetlilere rakı, şarap ikram edilen şatafatın dibine vurulan gecede yer alan materyallerin hiçbirinde sponsorların ismi ya da logosu yer almadı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN GEÇTİĞİMİZ YIL YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Sponsorların kim olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı.
DEPREMZEDE BAĞIŞLARI MI?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 Şubat 2023'te gerçekleşen asrın felaketi sonrası 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış topladığı görüldü.
Ongun'un Paris'teki etkinlikte "Şartsız bağışlar" kullanıldı demesi akıllara "Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan "şartsız bağışlar" CHP'nin Paris eğlencesinde mi harcandı?" sorusunu getirdi.
SPONSPOR İDDİASINI CHP MEDYASI ÇÜRÜTMÜŞTÜ: İBB KAYNAKLARI
Öte yandan Ongun'un sponsor iddiasını ise CHP'nin güdümündeki ANKA Haber Ajansı tarafından servis edilen haberler çürütmüştü.
Ongun'un ʺİBB kasasından para çıkmadıʺ iddiasını boşa çıkaran haber
Bahse konu haberlerde Paris'te yapılacak etkinliğin "tasarruf tedbirleri" kapsamında 2 günle sınırlandırılacağına dair detay yer aldı. Böylelikle "İBB bütçesinden para harcanmadı" söylemi boşa düştü.
CHP'NİN PARİS "PARTY'SİNDE NELER YAŞANDI KİMLER KATILDI
Gelelim Paris'teki İBB etkinliğinin detaylarına...
CHP TAM KADRO PARİS'TE
İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etti.
CHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptı
İBB BÜTÇESİYLE ZEVK-Ü SEFA
Paris'teki şatafat dolu CHP etkinliği İstanbul'u tanıtımından çok CHP'nin 'after party'sine dönüştü.
Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te İBB bütçesiyle rakı ve şarap servisi
Karsu'nun sahne aldığı gecede partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu İBB'nin 'after party'sinde kurtlarını dökerken
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu alışık olduğu 'zafer' işaretiyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etti. Aynı karede CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.
İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER TAM KADRO
Paris'te CHP'lilerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'na yakın profiller de hazır bulundu.
Etkinlikte kimler vardı yakından bakalım:
- İBB yöneticileri Fatih Keleş, Erdem Aslanoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
Ahmet Özer
- DEM Parti kadrosundan CHP adına seçime giren Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer
Özer, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bugün İstanbul Evi için bulunduğumuz Paris'te, sinemamızın devrimci ismi, idealleri ve dik duruşuyla bizlere ilham veren büyük sanatçımız Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret ettim. Esenyurtumuzda da bir Yılmaz Güney Müzesi açarak, milyonların gönlünde taht kuran Yılmaz Güney'i daima yaşatacağız. Işıklar içinde uyu Çirkin Kral" ifadelerini kullandı.
Halis Kahraman
- Esenyurt DEVA'nın eski ilçe başkanı Halis Kahraman
Kahraman Paris'ten paylaştığı karelere "İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine 33. Paris Yaz Olimpiyatlarını izlemek için Fransa'dayız" notunu düştü.
- CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş aynı karede yer aldı.
- CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş