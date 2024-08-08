İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Etkinlikte kimler vardı?

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu İBB'nin 'after party'sinde kurtlarını dökerken



DİLEK HANIM STRES ATTI... AYNI KAREDE ÖZGÜR ÖZEL



Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da etkinlikte kurtlarını döktü. İmamoğlu alışık olduğu 'zafer' işaretiyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etti. Aynı karede CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.



Paris'te CHP'lilerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'na yakın profiller de hazır bulundu.



Etkinlikte kimler vardı yakından bakalım:







- İBB yöneticileri Fatih Keleş, Erdem Aslanoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik



Ahmet Özer



- DEM Parti kadrosundan CHP adına seçime giren Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer



Özer, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bugün İstanbul Evi için bulunduğumuz Paris'te, sinemamızın devrimci ismi, idealleri ve dik duruşuyla bizlere ilham veren büyük sanatçımız Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret ettim. Esenyurtumuzda da bir Yılmaz Güney Müzesi açarak, milyonların gönlünde taht kuran Yılmaz Güney'i daima yaşatacağız. Işıklar içinde uyu Çirkin Kral" ifadelerini kullandı.