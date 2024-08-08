İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Etkinlikte kimler vardı?

Her fırsatta 'israftan' dem vurup emekliler üzerinden rant elde eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Paris'te şatafatın ve israfın dibine vurdu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un tanıtımı' bahanesine sığınarak Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da haftalığı 249 bin 260 Euro'dan 'saray' kiraladı.
İBB bütçesiyle kiralanan 'saray' yavrusu
Saray yavrusunun haftalık maliyetini İBB'ye yakın kaynaklar duyurdu.
İMAMOĞLU ODATV'Yİ YALANLADI...
Odatv ise İBB'nin bu kiralamaya günlüğü 300 bin Euro'dan 2 günlük 600 bin Euro ödediğini yazdı.
CHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptı
CHP TAM KADRO PARİS'TE
İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etti.
TANITIM BAHANE PARTİ ŞAHANE... İBB BÜTÇESİYLE SARAY, RAKI, ŞARAP, ZEVK-Ü SEFA
Paris'teki şatafat dolu CHP etkinliği İstanbul'u tanıtımından çok CHP'nin 'after party'sine dönüştü.
Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te İBB bütçesiyle rakı ve şarap servisi
Karsu'nun sahne aldığı gecede İBB bütçesiyle CHP'nin düzenlediği partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.