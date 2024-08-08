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İmamoğlu Paris'te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Etkinlikte kimler vardı?

İsraftan dem vurup 'tasarruf' edebiyatı yapan CHP, Paris'te şatafatın sınırlarını zorladı. Ekrem İmamoğlu İBB bütçesinden haftalığı 249 bin 260 Euro olan 'saray yavrusu' kiraladı. Bu meblağın günlük 300 bin Euro olduğunu yazan Odatv ise İBB tarafından yalanlandı. "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Belediye bütçesinden rakı, şarap patlatıldı, zevk-ü sefa eylendi. Dilek İmamoğlu stres attı. İBB'nin kasasından Roma ve Paris yapan İmamoğlu, vatandaşa gelince zam üstüne zam yapıyor. Etkinlikte hazır bulunan belediye başkanları ise SGK'ya olan borçlarını ısrarla ödemiyor. Peki, İBB'nin israf partisinde kimler yer aldı? İşte o isimler...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 11:52 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 12:55
İmamoğlu Paris’te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Etkinlikte kimler vardı?

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Her fırsatta 'israftan' dem vurup emekliler üzerinden rant elde eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Paris'te şatafatın ve israfın dibine vurdu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'un tanıtımı' bahanesine sığınarak Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da haftalığı 249 bin 260 Euro'dan 'saray' kiraladı.

İBB bütçesiyle kiralanan 'saray' yavrusuİBB bütçesiyle kiralanan 'saray' yavrusu

Saray yavrusunun haftalık maliyetini İBB'ye yakın kaynaklar duyurdu.

İMAMOĞLU ODATV'Yİ YALANLADI...

Odatv ise İBB'nin bu kiralamaya günlüğü 300 bin Euro'dan 2 günlük 600 bin Euro ödediğini yazdı.

CHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptıCHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptı

CHP TAM KADRO PARİS'TE

İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etti.

TANITIM BAHANE PARTİ ŞAHANE... İBB BÜTÇESİYLE SARAY, RAKI, ŞARAP, ZEVK-Ü SEFA

Paris'teki şatafat dolu CHP etkinliği İstanbul'u tanıtımından çok CHP'nin 'after party'sine dönüştü.


Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te İBB bütçesiyle rakı ve şarap servisiEkrem İmamoğlu'ndan Paris'te İBB bütçesiyle rakı ve şarap servisi

Karsu'nun sahne aldığı gecede İBB bütçesiyle CHP'nin düzenlediği partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu İBB'nin 'after party'sinde kurtlarını dökerkenEkrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu İBB'nin 'after party'sinde kurtlarını dökerken

DİLEK HANIM STRES ATTI... AYNI KAREDE ÖZGÜR ÖZEL

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da etkinlikte kurtlarını döktü. İmamoğlu alışık olduğu 'zafer' işaretiyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etti. Aynı karede CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

Paris'te CHP'lilerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'na yakın profiller de hazır bulundu.

Etkinlikte kimler vardı yakından bakalım:



- İBB yöneticileri Fatih Keleş, Erdem Aslanoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

Ahmet ÖzerAhmet Özer

- DEM Parti kadrosundan CHP adına seçime giren Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Özer, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bugün İstanbul Evi için bulunduğumuz Paris'te, sinemamızın devrimci ismi, idealleri ve dik duruşuyla bizlere ilham veren büyük sanatçımız Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret ettim. Esenyurtumuzda da bir Yılmaz Güney Müzesi açarak, milyonların gönlünde taht kuran Yılmaz Güney'i daima yaşatacağız. Işıklar içinde uyu Çirkin Kral" ifadelerini kullandı.

Halis KahramanHalis Kahraman

- Esenyurt DEVA'nın eski ilçe başkanı Halis Kahraman

Kahraman Paris'ten paylaştığı karelere "İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine 33. Paris Yaz Olimpiyatlarını izlemek için Fransa'dayız" notunu düştü.




- CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş aynı karede yer aldı.



- CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

CHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptıCHP tam kadro Paris'e çıkarma yaptı



- Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

- Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney

- Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu

- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin


Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Romaya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladıEkrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Romaya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı


İBB BÜTÇESİNDEN ROMA'DA İÇ EDİLEN PARLAR

Ekrem İmamoğlu geride bıraktığımız Mayıs ayında da 73 kişilik bir ekiple Roma'ya gitmişti. İmamoğlu'na aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi çok sayıda CHP yandaşı isim eşlik etmişti.

Roma ekibi kaldığı Parco Dei Principi Grande Hotel'in ise o dönemli gecelik fiyatı 100 bin TL'yi aşan bir meblağ idi.

İmamoğlu, Roma gezisinde yandaş isimlerin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını itiraf ederek "Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok" demişti.

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BELEDİYE BÜTÇESİYLE ROMA, PARİS... VATANDAŞA GELİNCE ZAM ÜSTÜNE ZAM

İmamoğlu, İBB bütçesiyle Roma'dan sonra Paris'e çıkarma yaparken İstanbullu İSPARK'tan İSKİ'yi Halk Ekmek'ten İETT'ye peşi sıra zamlara maruz kalıyor.

Son olarak İSKİ faturalarındaki %36 zam ve 40 gün üzeri faturalandırma işlemi İstanbullunun cebini yaktı.

CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borcuCHP'li belediyelerin SGK'ya olan borcu

SGK'YA PARA YOK ZEVK-Ü SAFA'YA VAR

Öte yandan etkinliği organizatörü CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 3. belediye konumunda. İBB'nin borcu 3,3 milyar TL.

Paris'te boy gösteren CHP'li Resul Emrah Şahan'ın yönettiği Şişli Belediyesi de SGK'ya en borçlu 5. belediye. Şişli'nin borcu 1,8 milyar TL.

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