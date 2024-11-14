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9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! İçeriğinde neler var?

9. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve 7531 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Peki, hukuk sisteminde önemli değişiklikler getirmesi beklenen düzenlemenin detayları neler?

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 07:28 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 07:28
9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı! İçeriğinde neler var?

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Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)


Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.


Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyecek.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)


Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek.
Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.


AK Parti'nin kabul edilen önergeleriyle düzenlemeden, evlenen kadının soyadına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına ve Kamulaştırma Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin hükümler çıkarıldı.


Ek olarak birçok madde barındıran Kanun, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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