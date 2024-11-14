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ABB'nin KDV usulsüzlüğü! Sayıştay raporunda ortaya çıktı... Bir değil iki değil!

Son dönemde konser vurgunu ve SGK'ya olan borçlarıyla gündeme gelen Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir de KDV usulsüzlüğü patladı. Sayıştay raporunda yer alan detaylara göre ABB, iktisadi faaliyetleri dışında gerçekleştirilen hizmetlerde ödenen KDV'yi "indirilecek KDV" olarak muhasebeleştirdi. Bazı durumlarda KDV'nin fazla indirilerek gösterilmesi belediyenin vergi dairesine ödemesi gereken tutarların belediye kaynaklarında kalmasına neden oldu. ABB'nin uyarılara rağmen bu duruma devam ettiği de Sayıştay raporunda yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:03 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:28
ABB’nin KDV usulsüzlüğü! Sayıştay raporunda ortaya çıktı... Bir değil iki değil!

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Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde patlayan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

ÖNCE KONSERLER SONRA SGK
Ankaralının cebinden konserlere 5 yıl 7 ayda 810 milyon 744 bin 144 TL harcadığı ortaya çıkan Yavaş kameralar karşısına geçerek "Sanki büyük bir israf var" ifadelerini kullanması "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti.

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SGK'YA BORCU 8.8 MİLYAR TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Borçlu belediyelere haciz işlemi başlatacağız" çıkışının ardından çeşitli iddialar öne sürerek SGK ile anlaştığını öne süren ABB Başkanı Mansur Yavaş SGK tarafından da yalanlandı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan borcu, son 7 ayda 4,5 milyar liradan 2024 Ağustos ayı itibarıyla 8,4 milyar liraya, 2024 Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir" denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddianın ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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BİR BOMBA DA SAYIŞTAY RAPORUNDA
Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin KDV usulsüzlüğü patladı.

Sayıştay raporunda yer alan bilgilere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, iktisadi faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler için ödediği Katma Değer Vergisi'ni (KDV) usulsüz şekilde indirim konusu yaptığı ortaya çıktı.

ABB'nin Sayıştay raporuABB'nin Sayıştay raporu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği, belediyelerin ticari olmayan faaliyetlerinden doğan KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı belirtiliyor. Ancak, Büyükşehir Belediyesi, geçmişte yapılan denetimlere rağmen, bu kurallara uymayarak "hataya" devam ediyor. Raporda, söz konusu hatalı işlemin, giderler hesabının olduğundan daha düşük görünmesine ve bazı varlık hesaplarının bilançoda eksik yansıtılmasına yol açtığı vurgulandı.

Söz konusu durum Sayıştay Raporunda ʺİktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılmasıʺ başlığıyla anlatıldı (Takvim.com.tr)Söz konusu durum Sayıştay Raporunda ʺİktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılmasıʺ başlığıyla anlatıldı (Takvim.com.tr)

DAHA ÖNCE UYARILDI
2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Sayıştay denetim raporlarında da aynı hatalı uygulama tespit edildiği ancak belediye tarafından gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmadığı da Sayıştay raporunda yer aldı.

Raporun gösterdiği üzere, belediye ticari niteliği olmayan faaliyetlerinde indirim yapmaması gereken KDV'yi devreden KDV olarak biriktirmiş ve devlete ödemesi gereken bu KDV'yi yanlış şekilde indirime konu ederek kayıtlara almış. Dolayısıyla, bu 7.3 milyar TL’lik birikmiş bakiye, aslında belediyenin devlete ödemesi gereken bir KDV borcu olarak değerlendiriliyor...Raporun gösterdiği üzere, belediye ticari niteliği olmayan faaliyetlerinde indirim yapmaması gereken KDV'yi devreden KDV olarak biriktirmiş ve devlete ödemesi gereken bu KDV'yi yanlış şekilde indirime konu ederek kayıtlara almış. Dolayısıyla, bu 7.3 milyar TL’lik birikmiş bakiye, aslında belediyenin devlete ödemesi gereken bir KDV borcu olarak değerlendiriliyor...

VERGİYİ ÖDEMİYOR
2023 yılı itibarıyla, bu durumun daha da büyüdüğü, belediyenin "indirilecek KDV" hesabının fazla gösterildiği ve bu nedenle bazı aylar vergi dairesine yapılması gereken ödeme tutarlarının yapılmadığı anlaşıldı.

Yani ABB, vergiden kaçınmak için ticari olmayan faaliyetlerinde ödediği KDV'yi indirim konusu yaparak vergi dairesine ödemesi gereken KDV tutarlarını eksiltmiş. Uyarılara rağmen ısrarla sürdürülen bu "hatalı" uygulama nedeniyle, devlete ödenmesi gereken vergi yükümlülükleri yerine getirilmemiş...

Söz konusu durum Sayıştay Raporunda ʺİktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılmasıʺ başlığıyla anlatıldı (Takvim.com.tr)Söz konusu durum Sayıştay Raporunda ʺİktisadi Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılmasıʺ başlığıyla anlatıldı (Takvim.com.tr)

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