ABB’nin KDV usulsüzlüğü! Sayıştay raporunda ortaya çıktı... Bir değil iki değil!

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği, belediyelerin ticari olmayan faaliyetlerinden doğan KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı belirtiliyor. Ancak, Büyükşehir Belediyesi, geçmişte yapılan denetimlere rağmen, bu kurallara uymayarak "hataya" devam ediyor. Raporda, söz konusu hatalı işlemin, giderler hesabının olduğundan daha düşük görünmesine ve bazı varlık hesaplarının bilançoda eksik yansıtılmasına yol açtığı vurgulandı.

DAHA ÖNCE UYARILDI 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Sayıştay denetim raporlarında da aynı hatalı uygulama tespit edildiği ancak belediye tarafından gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmadığı da Sayıştay raporunda yer aldı.

Raporun gösterdiği üzere, belediye ticari niteliği olmayan faaliyetlerinde indirim yapmaması gereken KDV'yi devreden KDV olarak biriktirmiş ve devlete ödemesi gereken bu KDV'yi yanlış şekilde indirime konu ederek kayıtlara almış. Dolayısıyla, bu 7.3 milyar TL’lik birikmiş bakiye, aslında belediyenin devlete ödemesi gereken bir KDV borcu olarak değerlendiriliyor...

VERGİYİ ÖDEMİYOR

2023 yılı itibarıyla, bu durumun daha da büyüdüğü, belediyenin "indirilecek KDV" hesabının fazla gösterildiği ve bu nedenle bazı aylar vergi dairesine yapılması gereken ödeme tutarlarının yapılmadığı anlaşıldı.