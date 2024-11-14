Küçükçekmece’de yol kapatan 6 PKK/KCK üyesi terörist tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yaktıkları gerekçesiyle yakalanan 6 teröristin emniyetteki işlemlerini tamamladı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 6 Kasım'da PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yakıldığı tespit edilmişti. Savcılığın şüphelilerin yakalanmasına yönelik verdiği gözaltı kararının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 teröristi gözaltına almıştı.