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Küçükçekmece’de yol kapatan 6 PKK/KCK üyesi terörist tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde, PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla yol kapatıp ateş yakma eylemi düzenleyen 6 terörist tutuklandı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 19:42 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 20:01
Küçükçekmece’de yol kapatan 6 PKK/KCK üyesi terörist tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yaktıkları gerekçesiyle yakalanan 6 teröristin emniyetteki işlemlerini tamamladı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 teröristi gözaltına almıştı 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 teröristi gözaltına almıştı

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 6 Kasım'da PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının talimatıyla Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yol kapatıp ateş yakıldığı tespit edilmişti. Savcılığın şüphelilerin yakalanmasına yönelik verdiği gözaltı kararının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Kasım'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 teröristi gözaltına almıştı.

PKK/KCK operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

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