ABD'nin "Mari'den İsrail'e hava köprüsü kurma" planı! GKRY siyonist tezgaha arka teker oldu... Başkan Erdoğan uyarmıştı

Akdeniz'in doğusunda sular ısınıyor. Bölgedeki hidrokarbon ve enerji yatakları emperyalist güçlerin iştahını kabartırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarını ABD 'ye peşkeş çekmiş vaziyette. ESKİ TÜRK KÖYÜ TATLISU'YU ABD ÜSSÜ YAPTILAR Eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) Evangelos Florakis Helikopter Üssü, ABD'nin karargahı haline geldi. Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre, GKRY'nin Mari'deki helikopter üssüne ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook helikopterler ile bazı uçak gemilerinde bulunan, kısa pistlerin yanı sıra dikey iniş kalkış yapabilen V-22 Osprey hava araçlarının konuşlandırılması öngörülüyor.

ABD'nin GKRY'ye kurduğu askeri üssün uydu görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv) MARİ'DEN İSRAİL'E HAVA KÖPRÜSÜ KURMA PLANI Böylelikle ABD , Mari üzerinden tüm bölgeyi kontrol atlında tutup İsrail'e hava ve lojistik destek sağlamayı hedefliyor. Uzmanlar ABD'nin Orta Doğu'da kendi menfaatlerine aykırı gördüğü aktörlere karşı operasyonlarında Mari Üssü'nü kullanabileceğini değerlendiriyor. Üsse getirilen Boeing CH-47 Chinook helikopterler sadece İsrail'e değil Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına da (PKK/YPG/SDG) lojistik ve mühimmat desteği sağlayabileceği ifade ediliyor. Bilindiği üzere Kıbrıs konumu itibariyle hem Suriye hem de İsrail'e erişimi olan bir destinasyon. İSRAİLLİ BAKAN GKRY'DEN YARDIM İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev de Atina ve Larnaka'dan ayan beyan deniz desteği istemesi hafızalardaki yerini koruyor. Bu sözler bölgedeki ABD üssünün İsrail'e hizmet edeceğini destekler nitelikle.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)







BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni "İsrail'deki katliama ortak olmayın" deyip askeri üsler konusunda uyarmıştı.



"Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını biz de Kuzeyde yaparız" diyen Erdoğan, "İsrail'deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar" demişti.



HRİSTODULİDİS'TEN 'PEŞKEŞ' İTİRAFI... "GÖZ ARDI ETMİYORUM"

Bu arada Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, devlet radyosuna verdiği söyleşide, ABD'lilerin Güney Kıbrıs'ta sürekli varlık gösterip göstermeyeceği sorusuna, "ABD'nin Kıbrıs'ta sürekli varlığını da, Avrupa devletinin (Fransa) sürekli varlık göstermesini de göz ardı etmiyorum" yanıtını verdi. Hristodulidis, başka bir soru üzerine Mari'deki üste Fransız askeri varlığını kabul ederek, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın bu nedenle Fransa'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Rum muhalefetiyse, bu yakınlaşmayı eleştiriyor. Aşırı solcu AKEL'e yakın "Haravgi" gazetesi, Güney Kıbrıs'ın ABD güdümüne girmekte olduğunu savunarak, "ABD'nin vagonuna bağlandık... Bu bizi bilinmeyen sulara götürür" ifadelerini kullandı.