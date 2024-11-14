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ABD'nin "Mari'den İsrail'e hava köprüsü kurma" planı! GKRY siyonist tezgaha arka teker oldu... Başkan Erdoğan uyarmıştı

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi idaresinde bulunan Tatlısu'daki (Mari) Evangelos Florakis Üssü'ne karargah kurdu. ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook helikopterler ve V-22 Osprey hava araçları üsse konuşlandırıldı. Bu hamleyle ABD'nin Mari üzerinden tüm bölgeyi kontrol atlında tutup İsrail'e hava ve lojistik destek sağlamayı hedeflediği değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan GKRY'yi "İsrail'deki katliama ortak olmayın" diyerek uyarmış, "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını biz de Kuzeyde yaparız" sözleriyle rest çekmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:35 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:35
ABD’nin Mari’den İsrail’e hava köprüsü kurma planı! GKRY siyonist tezgaha arka teker oldu... Başkan Erdoğan uyarmıştı

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Akdeniz'in doğusunda sular ısınıyor. Bölgedeki hidrokarbon ve enerji yatakları emperyalist güçlerin iştahını kabartırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarını ABD'ye peşkeş çekmiş vaziyette.

ESKİ TÜRK KÖYÜ TATLISU'YU ABD ÜSSÜ YAPTILAR

Eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) Evangelos Florakis Helikopter Üssü, ABD'nin karargahı haline geldi. Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre, GKRY'nin Mari'deki helikopter üssüne ABD ordusuna ait Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook helikopterler ile bazı uçak gemilerinde bulunan, kısa pistlerin yanı sıra dikey iniş kalkış yapabilen V-22 Osprey hava araçlarının konuşlandırılması öngörülüyor.

ABD'nin GKRY'ye kurduğu askeri üssün uydu görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD'nin GKRY'ye kurduğu askeri üssün uydu görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv)


MARİ'DEN İSRAİL'E HAVA KÖPRÜSÜ KURMA PLANI

Böylelikle ABD, Mari üzerinden tüm bölgeyi kontrol atlında tutup İsrail'e hava ve lojistik destek sağlamayı hedefliyor. Uzmanlar ABD'nin Orta Doğu'da kendi menfaatlerine aykırı gördüğü aktörlere karşı operasyonlarında Mari Üssü'nü kullanabileceğini değerlendiriyor.

Üsse getirilen Boeing CH-47 Chinook helikopterler sadece İsrail'e değil Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına da (PKK/YPG/SDG) lojistik ve mühimmat desteği sağlayabileceği ifade ediliyor. Bilindiği üzere Kıbrıs konumu itibariyle hem Suriye hem de İsrail'e erişimi olan bir destinasyon.

İSRAİLLİ BAKAN GKRY'DEN YARDIM

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev de Atina ve Larnaka'dan ayan beyan deniz desteği istemesi hafızalardaki yerini koruyor. Bu sözler bölgedeki ABD üssünün İsrail'e hizmet edeceğini destekler nitelikle.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim.com.tr / Arşiv)



BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni "İsrail'deki katliama ortak olmayın" deyip askeri üsler konusunda uyarmıştı.

"Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını biz de Kuzeyde yaparız" diyen Erdoğan, "İsrail'deki katliama ortak olmak ne Rumlara ne Yunanistan'a fayda sağlar" demişti.

HRİSTODULİDİS'TEN 'PEŞKEŞ' İTİRAFI... "GÖZ ARDI ETMİYORUM"

Bu arada Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, devlet radyosuna verdiği söyleşide, ABD'lilerin Güney Kıbrıs'ta sürekli varlık gösterip göstermeyeceği sorusuna, "ABD'nin Kıbrıs'ta sürekli varlığını da, Avrupa devletinin (Fransa) sürekli varlık göstermesini de göz ardı etmiyorum" yanıtını verdi. Hristodulidis, başka bir soru üzerine Mari'deki üste Fransız askeri varlığını kabul ederek, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas'ın bu nedenle Fransa'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Rum muhalefetiyse, bu yakınlaşmayı eleştiriyor. Aşırı solcu AKEL'e yakın "Haravgi" gazetesi, Güney Kıbrıs'ın ABD güdümüne girmekte olduğunu savunarak, "ABD'nin vagonuna bağlandık... Bu bizi bilinmeyen sulara götürür" ifadelerini kullandı.

ABD'nin GKRY'ye kurduğu askeri üssün uydu görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD'nin GKRY'ye kurduğu askeri üssün uydu görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv)

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

Öte yandan Rum basını ABD savaş uçaklarının uydu görüntülerini yayımladı. Görüntülerde yan yana dizili 6 adet V-22 Osprey dikkatlerden kaçmadı.

CIA artığı Michael Rubinin ağzındaki bakla! Kıbrıs üzerine kirli hesaplar... İngilizler Türklere karşı koyamaz üsler ABDye kiralansınCIA artığı Michael Rubinin ağzındaki bakla! Kıbrıs üzerine kirli hesaplar... İngilizler Türklere karşı koyamaz üsler ABDye kiralansın

TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ... CIA'İN "TÜRKİYE VE KKTC'SİZ KIBRIS" PLANI

Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "CIA'in 'Türkiye ve KKTC'siz Kıbrıs' planını" hatırlamakta fayda var.

"İngiltere, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin oluşturduğu güçlü zorluklara karşı koyamayabilir" diyen CIA ajanı Michael Rubin, 1971 tarihli Bahreyn formülünde olduğu gibi İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerini ABD'ye kiralaması gerektiğini savundu.

Ağrotur ve Dikelya'yı gözüne kestiren Rubin, "ABD-Kıbrıs bağları daha da sağlamlaşır" dedi.

ABD'nin GKRY'ye kurduğu askeri üssün uydu görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD'nin GKRY'ye kurduğu askeri üssün uydu görüntüsü (Takvim.com.tr / Arşiv)

"KIBRIS'TA DENGELERİ BOZACAK HER GELİŞMENİN TAKİPÇİSİYİZ"

ABD'nin GKRY'deki üslere yığınak yapmasına Türkiye'den sert tepki geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" duyurusu yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yabancı devletlerin Ada'da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı şekilde hayata geçirilmek istenebilecek türlü girişime karşı, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her ne pahasına olursa olsun gerekli tedbirleri almaya devam edecektir" denildi.

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