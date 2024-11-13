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Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı

Yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla ev hapsine mahkum edilen Ortaç ile Erbil, “Kurban seçildik” dedi.

Deniz Yusufoğlu Deniz Yusufoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı.

Ortaç ifadesinde "Malta'ya bir otel açılışına gitmiştik. Videoları çeken kişilerle önceden tanışmıyordum. O görüntüler yayınlanınca durumu anladım. Bizi kullandıklarını fark ettim. Şahısların yeni video çekelim şeklindeki tekliflerini reddettim" ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in de aynı yönde ifade verdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ünlü sanatçının "Ev hapsi" ile serbest bırakılmalarına karşı çıktı. Tutuklanmaları yönünde görüş bildirdiği anlaşıldı. Bu arada Erbil'in bir televizyon kanalında sunduğu "Turnike" adlı yarışma programının yayından kaldırıldığı açıklandı.

SANAL KUMAR ÇILGINLIĞI
Türkiye'de son yıllarda sanal bahis çılgınlığı zirve yaptı. Özellikle sosyal medya fenomenleri, yasadışı bahis reklamlarında oynadı.

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