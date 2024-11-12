Türkiye elektronik ortamda oy verme sistemine mi geçiyor? YSK’dan flaş açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında bulunan vatandaşların elektronik ortamda oy kullanabilmeleri durumu haricinde, yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışmanın ve yasal bir düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.
YSK tarafından bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, YSK tarafından, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerle ilgili ülke seçim kurullarının davetleri üzerine yerinde takip edildiği ifade edildi. Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulduğu, son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimin yerinde takip edildiği hatırlatıldı.
Gerçekleşen seçim ziyaretlerinde detaylı incelemelerde bulunulduğu, incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin kurul toplantılarında değerlendirildiği kaydedildi. Bu bağlamda elektronik oylama yöntemi ile seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemleri de değerlendirildiği de belirtilerek, açıklamaya şöyle devam edildi: