Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!

Daron Acemoğlu, Türkiye'deki sivil toplumun zayıflatılması ve gücün tek bir elde toplanmasının geçmişte en temel sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Acemoğlu konuyla ilgili, "Atatürk, o sırada politik sistemi açabilmek gibi bir elinde opsiyon olmasına rağmen tam tersini yapıyor. Elinde gücü merkezileştirmeye çalışıyor. Yani mümkün müydü gerçekten daha demokratik bir şey olması? Belki de mümkündü. Niye? Çünkü Osmanlı'dan başlayarak yani I. Dünya Savaşı'ndan önceki parlamentolara bakarsanız daha çoğulcu bir sistem var." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya

DAHA ÖNCE GAZLAYAN TAYFA LİNCE BAŞLADI

Acemoğlu'nun bu çıkışı, özellikle kendisine uzun süredir destek veren "Kemalist" çevrelerde hayal kırıklığı yarattı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yaptığı dönemde ve Nobel Ödülü aldıktan sonra CHP'ye yakın isimler tarafından "Bizim Daron, Atatürkçü Daron, Cumhuriyet çocuğu Daron" sloganlarıyla sahiplenilen Acemoğlu, bu kez lince uğradı.

ŞAHAN GÖKBAKAR: HATAYA DÜŞTÜ

CHP yandaşı Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden Daron Acemoğlu'na tepki gösterdi. Daron Acemoğlu'nun entelektüel liberallerin düştüğü hataya düştüğünü savunan Şahan Gökbakar, "Ah Acemoğlu ah!" dedi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Daron Acemoğlu ekonomi dalında Nobel almış bir Türk vatandaşı olarak hepimizi gururlandırdı. Ancak tüm entelektüel liberallerin düştüğü hataya kendisi de düşüyor. Bugünün zekası ve toplumsal normlarıyla 1920'lere bakıp ahkam kesiyor. Yok efenim Atatürk daha çoğulcu olmalıymış da oymuş da buymuş da... Bunu hiç sevmiyorum. Ya Atatürk önce işgalci yabancı düşmanla, sonra da iş birlikçi iç düşmanla mücadele edip bir de üzerine cumhuriyet kurmuş. Laiklik, eğitim reformları, ekonomik kalkınma ve toplumsal değişim gibi köklü devrimler yapmış. Bütün bunları da sefalet ve imkansızlıklar içinde yapmış. Yok efendim bu değişime toplumu da katmalıymış her kesimi almalıymış da, oymuş da, buymuş da... O dönemki toplum okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 0,4... Nasıl yapacaksın??? Ah Acemoğlu ah!"

Şahan Gökbakar'ın X Paylaşımı

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: ATATÜRK'Ü BİLMİYOR

CHP'nin yayın organlarından Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Acemoğlu'nun Atatürk'ü yeterince bilmediğini savundu.