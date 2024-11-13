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Nobelli Daron Acemoğlu'nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!

Nobel Ödülü alan Ekonomist Daron Acemoğlu, Osmanlı ile kıyaslama yaparak Atatürk'ü eleştirince Kemalist camia hayal kırıklığı yaşadı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olduğu dönemde ve ödül aldığında CHP'ye yakın isimler tarafından "Bizim Daron, Atatürkçü Daron, Cumhuriyet çocuğu Daron" şeklinde sloganlar atan grup Atatürk eleştirisi sonrası sosyal medyada Daron Acemoğlu'nu yerden yere vurdu. Ancak bu durum muhalefetin tutarsız tavrını bir kez daha ortaya koydu. Öyle ki bu açıklama Daron Acemoğlu'nun Atatürk'ü hedef alan ilk çıkışı değildi... Takvim.com.tr Daron Acemoğlu'nun o ifadelerini ve CHP yandaşlarının tutarsız duruşunu hatırlatıyor...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:18 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:40
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!

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Cumhuriyet Halk Partili isimlerin yere göğe sığdıramadığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı yaptığı Daron Acemoğlu'nun "Atatürk" sözleri muhalefetin tutarsızlığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Bir YouTube programına katılan Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu, Atatürk'ün gücü merkezileştirme çabası içine girdiğini söyledi.

Daron Acemoğlu, Türkiye'deki sivil toplumun zayıflatılması ve gücün tek bir elde toplanmasının geçmişte en temel sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Acemoğlu Atatürk düşmanı IMF yalakası çıktı!

Daron Acemoğlu (Ekran Görüntüsü/ Takvim.com.tr)Daron Acemoğlu (Ekran Görüntüsü/ Takvim.com.tr)

DARON ACEMOĞLU'NDAN ATATÜRK ELEŞTİRİSİ: ATATÜRK MERKEZİLEŞTİRDİ OSMANLI DAHA ÇOĞULCUYDU
Acemoğlu, bu tercihin uzun vadede Türkiye'nin demokratik yapısına etki ettiğini de belirtti.

Acemoğlu konuyla ilgili, "Atatürk, o sırada politik sistemi açabilmek gibi bir elinde opsiyon olmasına rağmen tam tersini yapıyor. Elinde gücü merkezileştirmeye çalışıyor. Yani mümkün müydü gerçekten daha demokratik bir şey olması? Belki de mümkündü. Niye? Çünkü Osmanlı'dan başlayarak yani I. Dünya Savaşı'ndan önceki parlamentolara bakarsanız daha çoğulcu bir sistem var." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkayaİsmail Küçükkaya

DAHA ÖNCE GAZLAYAN TAYFA LİNCE BAŞLADI
Acemoğlu'nun bu çıkışı, özellikle kendisine uzun süredir destek veren "Kemalist" çevrelerde hayal kırıklığı yarattı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yaptığı dönemde ve Nobel Ödülü aldıktan sonra CHP'ye yakın isimler tarafından "Bizim Daron, Atatürkçü Daron, Cumhuriyet çocuğu Daron" sloganlarıyla sahiplenilen Acemoğlu, bu kez lince uğradı.

ŞAHAN GÖKBAKAR: HATAYA DÜŞTÜ
CHP yandaşı Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden Daron Acemoğlu'na tepki gösterdi. Daron Acemoğlu'nun entelektüel liberallerin düştüğü hataya düştüğünü savunan Şahan Gökbakar, "Ah Acemoğlu ah!" dedi.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Daron Acemoğlu ekonomi dalında Nobel almış bir Türk vatandaşı olarak hepimizi gururlandırdı. Ancak tüm entelektüel liberallerin düştüğü hataya kendisi de düşüyor. Bugünün zekası ve toplumsal normlarıyla 1920'lere bakıp ahkam kesiyor. Yok efenim Atatürk daha çoğulcu olmalıymış da oymuş da buymuş da... Bunu hiç sevmiyorum. Ya Atatürk önce işgalci yabancı düşmanla, sonra da iş birlikçi iç düşmanla mücadele edip bir de üzerine cumhuriyet kurmuş. Laiklik, eğitim reformları, ekonomik kalkınma ve toplumsal değişim gibi köklü devrimler yapmış. Bütün bunları da sefalet ve imkansızlıklar içinde yapmış. Yok efendim bu değişime toplumu da katmalıymış her kesimi almalıymış da, oymuş da, buymuş da... O dönemki toplum okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 0,4... Nasıl yapacaksın??? Ah Acemoğlu ah!"

Şahan Gökbakar'ın X PaylaşımıŞahan Gökbakar'ın X Paylaşımı

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: ATATÜRK'Ü BİLMİYOR
CHP'nin yayın organlarından Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Acemoğlu'nun Atatürk'ü yeterince bilmediğini savundu.

Küçükkaya, "Daron Acemoğlu belli ki Atatürk'ü ve Atatürk felsefesini yeterince bilmiyor. Bunu söyleyebilirim. Yaptığı açıklamalara bakınca Atatürk okuması yapmamış bence yeterince. Tabii ki iktisatçı, büyük bir deha. Dünyaya bakışı, sosyolojiyi okuyuşu ama güncel tartışmalara çok da değinmeden sadece bu kadarlık görüşümü ifade etmek istiyorum. Nobel ödüllü ve bizi gururlandıran bir bilim adamı o, iktisatçı. Ama Atatürk okuması eksik, yanlış ve hatta Atatürk'e bakışında bir parça şaşkınlık gördüm." ifadelerini kullandı.

"SIĞ VE YANLIŞ TARİH OKUMASI"
Acemoğlu'nu eleştiren bir diğer isim de CHP yandaşı Cumhuriyet Yazarı Sinan Meydan oldu. Meydan, "Sığ ve yanlış tarih okuması" diyerek Acemoğlu'na tepki gösterdi.

CHP yandaşı Şaban Sevinç, "Kendini zorlama Daron bey, her şeyi bilemezsin" diyerek Acemoğlu'nu eleşitirdi.

MUHALEFETİN ÇELİŞKİSİ
Acemoğlu'na yöneltilen tepkiler, muhalefet içinde Atatürk ve Cumhuriyet'in temsil ettiği değerler konusundaki çelişkileri de gözler önüne serdi.

Daron Acemoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Daron Acemoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bu olay, Acemoğlu'nun Atatürk'ü eleştirdiği ilk açıklaması değil. Daha önce de benzer eleştirilerde bulunmasına rağmen, özellikle Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu dönemde CHP'ye yakın kesimlerin bu açıklamalara sessiz kaldığı biliniyor. Bu durum, muhalefetin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yaklaşımındaki tutarsızlığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

DARON ACEMOĞLU BUNU İLK KEZ YAPMADI
Takvim.com.tr Daron Acemoğlu'nun benzer açıklamalarını tekrar hatırlatıyor...

Daron Acemoğlu'nun Dar Koridor kitabından Atatürk'ü eleştirdiği ifadeleri (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Daron Acemoğlu'nun Dar Koridor kitabından Atatürk'ü eleştirdiği ifadeleri (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Küresel akıl tarafından yetiştirilen ve yıllardır PR'ı yapılarak adı gündemde tutulan Daron Acemoğlu'nun, 2019'da yayınladığı Dar Koridor isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e eleştiriler yağdırdığı biliniyor. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken uyguladığı devrimleri ve dönemin CHP'sini "despot" olarak nitelendiren Acemoğlu, "(Devrimler) Bunlar Türkiye'yi koridora sokmak amaca taşımıyordu. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı.

"ŞAPKA TAKMAYANLAR İNFAZ EDİLDİ"
Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi." ifadelerini kullandı.

Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlunu yerden yere vurdu: Her şeyi yanlış, manyak bu...Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlunu yerden yere vurdu: Her şeyi yanlış, manyak bu...

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