Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlu'nu yerden yere vurdu: "Her şeyi yanlış, manyak bu..."

Daron Acemoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)



SOYDAŞINA SAYDIRDI... "YA HU MANYAK BUNLAR YA"



Daron Acemoğlu'nun savunduğu "Kapatizmin gelişmesi için yasa, nizam, düzen lazım" görüşünün yanlış olduğunu kapitalizmin kanunsuzluktan beslendiğini belirten Nişanyan, Acemoğlu'na ithafen "Yahu manyak bunlar ya" dedi.



Acemoğlu'na "Kapitalizmi kapitalizm haline getiren puştların kanunla nizamla alakası mı vardı?" sorusunu soran Nişanyan, "Gittiler Afrika'yı soydular. Petrol kuyusu açmak için ABD'de 5 tane eyaletin anasını şey yaptılar. Böyle korunur kapitalizm. Kapitalizmin gerçekten büyüdüğü çağlar kuralsızlık çağlarıdır. Memurlarla büyümez kapitalizm, gangsterlerle büyür" diye konuştu.