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Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlu'nu yerden yere vurdu: "Her şeyi yanlış, manyak bu..."

Ermeni asıllı muhalif yazar Sevan Nişanyan, soydaşı Daron Acemoğlu'nun teorilerini yerden yere vurdu. Acemoğlu'nun kitabını "Obama çağının kutsal değerlerini çok güzel savunan bir kitap" diye tanımlayan Nişanyan, "Kökten yanlış! Her şeyi yanlış... Başlangıç noktası yanlış" dedi. Soydaşına "Manyak" diyen Nişanyan, kapitalizme olan hayranlığını ise gizlemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:27
Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlu’nu yerden yere vurdu: Her şeyi yanlış, manyak bu...

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarından dolayı" Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a vermeye karar verdi.

Sevan Nişanyan'dan soydaşı Daron Acemoğlu'na zehir zemberek sözler



Nobel ödülü sonrası Acemoğlu birçok kesim tarafından tebrik edildi.

Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson (Takvim.com.tr/Arşiv)Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson (Takvim.com.tr/Arşiv)


Acemoğlu çalışmasında, ekonomik büyüme ve refahın arkasındaki temel etkenin bir ülkenin kurumsal yapısının ne kadar kapsayıcı veya sömürücü olduğuna bağlı olduğunu savunuyor. Kapsayıcı kurumları benimseyen ulusların, zaman içerisinde diğer toplumları geride bırakarak daha hızlı ilerlediğini gösteren örnekler yer alıyor.

Sömürücü kurumlara sahip ülkelerde ise ekonomik büyüme düşük kalıyor ve gelir eşitsizliği derinleşiyor.

Sevan Nişanyan zehir zemberek sözlerle Daron Acemoğlu'na yüklendi (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Sevan Nişanyan zehir zemberek sözlerle Daron Acemoğlu'na yüklendi (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

ACEMOĞLU'NUN TEORİLERİNİ YERDEN YERE VURDU

Ermeni asıllı Daron Acemoğlu'na kendi mahallesinden gelen sert bir tepki ise dikkat çekti.

Muhalif kimliğiyle ön plana çıkan Sevan Nişanyan Daron Acemoğlu'nun teorilerini yerden yere vurdu.

"KÖKTEN YANLIŞ, HER ŞEYİ YANLIŞ"

Acemoğlu'nun teorilerini "Obama çağının kutsal değerlerini çok güzel savunan bir kitap" diye tanımlayan Nişanyan, "Kökten yanlış! Her şeyi yanlış... Başlangıç noktası yanlış" şeklinde konuştu.

Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlu’nu yerden yere vurdu: Her şeyi yanlış, manyak bu...

Daron Acemoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)Daron Acemoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)

SOYDAŞINA SAYDIRDI... "YA HU MANYAK BUNLAR YA"

Daron Acemoğlu'nun savunduğu "Kapatizmin gelişmesi için yasa, nizam, düzen lazım" görüşünün yanlış olduğunu kapitalizmin kanunsuzluktan beslendiğini belirten Nişanyan, Acemoğlu'na ithafen "Yahu manyak bunlar ya" dedi.

Acemoğlu'na "Kapitalizmi kapitalizm haline getiren puştların kanunla nizamla alakası mı vardı?" sorusunu soran Nişanyan, "Gittiler Afrika'yı soydular. Petrol kuyusu açmak için ABD'de 5 tane eyaletin anasını şey yaptılar. Böyle korunur kapitalizm. Kapitalizmin gerçekten büyüdüğü çağlar kuralsızlık çağlarıdır. Memurlarla büyümez kapitalizm, gangsterlerle büyür" diye konuştu.

Sevan Nişanyan, kapitalizme olan hayranlığını gizlemedi (Takvim.com.tr/Arşiv)Sevan Nişanyan, kapitalizme olan hayranlığını gizlemedi (Takvim.com.tr/Arşiv)

KAPİTALİZME OLAN HAYRANLIĞINI GİZLEMEDİ

Öte yandan Sevan Nişanyan, kapitalizm hayranlığını da gizlemedi.

Ermeni asıllı muhalif, "Eleştiri amacıyla söylemiyorum belli bir hayranlığım da var benim bu gangesterlere" ifadelerini kullandı.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğluna verildi!2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğluna verildi!
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi!

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