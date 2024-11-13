Mike Gerner Larsen SAATİ VE DÖVMELERİ ELE VERDİ

Ekipler bunun üzerine çalışmalarını Başakşehir ilçesine yoğunlaştırdı. Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir restorandın önünde park edilen aracını fark etti. Bunun üzerine ekipler restorana girdi ve burada önceki operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflardan yola çıkarak taktığı saat ve dövmelerinden Mike Gerner Larsen'i tespit etti.

Operasyonda ele geçirilenler. (DHA) Bir süre Larsen'i takip eden narkotik polisi, şüphelinin gittiği adresleri belirledi. Çalışmaların devamında şüphelinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı. (DHA) FARKLI İSİMLERLE KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Larsen yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, fişek basılı halde bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 50 adet mermi, Larsen'in fotoğraflarıyla düzenlenmiş farklı isimlerde İspanya ülkesine ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve Ukrayna'ya ait sürücü belgesi ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde tabancayı 2 bin dolar karşılığında Türkiye'de satın aldığını söylediği öğrenildi. İŞTE UYUŞTURUCU BARONUNU HİKAYESİ

Öte yandan Mick Gerner Larsen ve küçük kardeşi Mike hakkında da yeni detaylara ulaşıldı. Larsen'in daha küçük yaşlarda uyuşturucu ile tanıştığı öğrenildi. İki kardeşin organize suç örgütlerinin kullandığı EncroChat isimli kripto haberleşme programındaki paylaşımları ortaya çıktı. Doğu Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Özel Suç Birimi, 2019 yılında vakitlerinin büyük bir bölümünü tamir atölyesinde geçiren Mike ve Mick Gerner Larsen kardeşlerin Encrochat üzerinden gönderdiği birçok mesajı tespit etti. Larsen kardeşlerin, Avrupa'ya giren uyuşturucunun büyük bir bölümünün Danimarka'ya aktarılmasında önemli rol oynadığının bilgisine ulaşan polis, iki kardeşi takibe aldı.