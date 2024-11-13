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Kırmızı bültenle aranıyordu! Türk polisi enseledi! Mike Gerner Larsen'i o detay ele verdi

Danimarka tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-38" operasyonuyla yakalandı. Yıllarca yakalanamayan "Nargileci baba" lakaplı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen'in hakkında belgesel yapıldığı bilgisine ulaşılırken, nasıl yakalandığına dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 14:15 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 14:45
Kırmızı bültenle aranıyordu! Türk polisi enseledi! Mike Gerner Larsen’i o detay ele verdi

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Danimarka tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-38" operasyonuyla geçtiğimiz günlerde yakalandı.

Operasyona dair detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mike Gerner Larsen'in İstanbul'da olduğuna dair ihbar aldığı bilgisine ulaşıldı.

Mike Gerner Larsen'ın yakalanma anlar. (DHA)Mike Gerner Larsen'ın yakalanma anlar. (DHA)

Ekipler, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Şişli ve Beyoğlu'nda farklı adreslerde kaldığına dair tespitler yapıldı. Ekipler farklı zamanlarda söz konusu adreslere operasyon düzenlendi ancak şüpheliyi bulamadı.

Mike Gerner Larsen'ın yakalanma anlar. (DHA)Mike Gerner Larsen'ın yakalanma anlar. (DHA)



FOTOĞRAFLARDAKİ DETAYLAR İNCELENDİ
Polis ekipleri, baskın yaptıkları adreslerin birinde Larsen'e ait fotoğraflar buldu. Fotoğraflardaki detayları tek tek inceleyen polis, Larsen'in 34 KLL 504 plakalı bir araçla çekilmiş pozlarını gördü. Bu sefer ekipler, aracın peşine düştü ve aracın Başakşehir ilçesi Kayaşehir'deki bir AVM'ye girdiğini saptadı.

Mike Gerner LarsenMike Gerner Larsen

SAATİ VE DÖVMELERİ ELE VERDİ
Ekipler bunun üzerine çalışmalarını Başakşehir ilçesine yoğunlaştırdı. Polis, şüphelinin Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir restorandın önünde park edilen aracını fark etti. Bunun üzerine ekipler restorana girdi ve burada önceki operasyonlarda ele geçirilen fotoğraflardan yola çıkarak taktığı saat ve dövmelerinden Mike Gerner Larsen'i tespit etti.

Operasyonda ele geçirilenler. (DHA)Operasyonda ele geçirilenler. (DHA)

Bir süre Larsen'i takip eden narkotik polisi, şüphelinin gittiği adresleri belirledi. Çalışmaların devamında şüphelinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı. (DHA)Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı. (DHA)

FARKLI İSİMLERLE KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda Larsen yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet seri numarasız tabanca, fişek basılı halde bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 50 adet mermi, Larsen'in fotoğraflarıyla düzenlenmiş farklı isimlerde İspanya ülkesine ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve Ukrayna'ya ait sürücü belgesi ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde tabancayı 2 bin dolar karşılığında Türkiye'de satın aldığını söylediği öğrenildi.

İŞTE UYUŞTURUCU BARONUNU HİKAYESİ
Öte yandan Mick Gerner Larsen ve küçük kardeşi Mike hakkında da yeni detaylara ulaşıldı. Larsen'in daha küçük yaşlarda uyuşturucu ile tanıştığı öğrenildi.

İki kardeşin organize suç örgütlerinin kullandığı EncroChat isimli kripto haberleşme programındaki paylaşımları ortaya çıktı.

Doğu Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Özel Suç Birimi, 2019 yılında vakitlerinin büyük bir bölümünü tamir atölyesinde geçiren Mike ve Mick Gerner Larsen kardeşlerin Encrochat üzerinden gönderdiği birçok mesajı tespit etti.

Larsen kardeşlerin, Avrupa'ya giren uyuşturucunun büyük bir bölümünün Danimarka'ya aktarılmasında önemli rol oynadığının bilgisine ulaşan polis, iki kardeşi takibe aldı.

Mike Gerner LarsenMike Gerner Larsen

OTOMOBİLİNİN ALTINA ÖZEL DÜZENEK KURDU
Nargileci baba lakabıyla bilinen Mike Gerner Larsen, ev ve iş yerlerinde yapılan onca baskına rağmen otomobilinin koltuğunun altına kurduğu özel düzenek sayesinde milyonluk uyuşturucu yakalanmadan taşımayı ve Avrupa ülkelerine teslim etmeyi başardı.

Mike Gerner'in liderliğini yaptığı gruba Danimarka polisi tarafından 2020'de bir operasyon yapıldı. Operasyonda yüklü miktarda kokain ve esrar ele geçirilirken 45 tabancaya el konuldu. 'Pitstop' adı verilen operasyonda 8 kişi yakalanırken Mike Gerner kayıplara karıştı.

Hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan çetenin beyni olan Mike Gersen Larsen'in operasyondan saatler önce Türkiye'ye kaçtığı belirlendi.

Uyuşturucu baronu için " Mike Nerede?" isimli bir belgesel yapıldığı öğrenildi.

İstanbulda KUYU-8 operasyonu! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Mike Gerner Larsen yakalandıİstanbulda KUYU-8 operasyonu! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Mike Gerner Larsen yakalandı
İstanbul'da KUYU-8 operasyonu! İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Mike Gerner Larsen yakalandı

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