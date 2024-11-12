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Savcılık düğmeye bastı: Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan ünlü isimlere gözaltı! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz yurt dışında olduğu için yakalanamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024
Savcılık düğmeye bastı: Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan ünlü isimlere gözaltı! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ev hapsi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'yasa dışı bahse teşvik' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

SAVCIYA İFADE...
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri de yakaladı. Yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç da gözaltına alındı. Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi. Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verdi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORTAÇ VE ERBİL'E EV HAPSİ
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Mehmet Ali Erbilin ifadesi ortaya çıktı! Yasa dışı bahisten ev hapsi cezası almıştı! Beni tehdit ettiler...Mehmet Ali Erbilin ifadesi ortaya çıktı! Yasa dışı bahisten ev hapsi cezası almıştı! Beni tehdit ettiler...
Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı! Yasa dışı bahisten ev hapsi cezası almıştı! "Beni tehdit ettiler..."

TEHDİT ETTİLER
Bahis reklamının kendisinden habersiz yayınlandığını iddia eden Erbil, "Serdar Ortaç ile Malta'da bir restoranın açılışına gittik. Oyuna geldik. Beni tehdit ettiler. Reklam tişörtü giymem için baskı yaptılar" dedi.

BATUHAN KARADENİZ ARANIYOR
Yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma soruşturmasında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaçtan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaçtan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...
Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaça ev hapsi | Listede kimler var?Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaça ev hapsi | Listede kimler var?
Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi | Listede kimler var?

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