Savcılık düğmeye bastı: Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan ünlü isimlere gözaltı! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'yasa dışı bahse teşvik' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

SAVCIYA İFADE...

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri de yakaladı. Yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç da gözaltına alındı. Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi. Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verdi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ORTAÇ VE ERBİL'E EV HAPSİ

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

TEHDİT ETTİLER

Bahis reklamının kendisinden habersiz yayınlandığını iddia eden Erbil, "Serdar Ortaç ile Malta'da bir restoranın açılışına gittik. Oyuna geldik. Beni tehdit ettiler. Reklam tişörtü giymem için baskı yaptılar" dedi.



BATUHAN KARADENİZ ARANIYOR

Yasa dışı bahis övme ve reklamını yapma soruşturmasında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.