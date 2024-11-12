Bakan Tunç’tan Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bilgiler!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışmanın ilk kez bu soruşturmayla gündeme geldiğini söyledi. Bakan Tunç; "Daraltılmış baz çakışması gerçekten çok önemli bir delil. Bu konuda tabiİ değerlendirmeyi yapacak olan mahkeme...



Son duruşmada ek bir karar alınarak bilirkişiden daraltılmış baz çakışmaları ve teknik raporla ilgili hakimin ve mahkeme heyetinin tereddüt ettiği hususlarla ilgili ek raporlar istendi.



Burada hunharca işlenen cinayet var. Bu cinayeti kim işlediyse yargının hesap soracağını söyledik. Dava sürecini takip edeceğiz. 26 Aralık'ta duruşma yine gerçekleştirilecek. Yine bu tarihe kadar mahkeme heyetinin istediği bazı deliller de var. Mahkeme de bunların kendilerine ulaşmasıyla bir değerlendirme yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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