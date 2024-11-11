SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle sosyal medya fenomeni ve ünlü isimler gözaltına alındı. O isimlerin arasında kumar batağında olduğunu itiraf eden Serdar Ortaç'ta yer aldı. Hakim karşısına çıkan Serdar Ortaç'a ev hapsi verilirken yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 20:41 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 20:43
Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...

Gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis suçundan gözaltına alınmıştı! Serdar Ortaç’tan ilk açıklama: Evimi barkımı, paramı...

Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm." yanıtını vermişti.

SON DAKİKA