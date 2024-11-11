İBRAHİM YILMAZ DA GÖZALTINA ALINDI YouTube'da 2 milyonu geçkin takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

ORTAÇ FİRARİ DURUMDA Serdar Ortaç'ın adresinde bulunamadığı ve firari konumda olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI İşte Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasa dışı bahis reklamını yaptığı görüntüler...

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İbrahim Yılmaz. (Kaynak: Sosyal medya)

Kendisini iş adamı olarak tanıtan Yılmaz'ın Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.