İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İşte Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasa dışı bahis reklamını yaptığı görüntüler...
ORTAÇ FİRARİ DURUMDA
Serdar Ortaç'ın adresinde bulunamadığı ve firari konumda olduğu kaydedildi.
İBRAHİM YILMAZ DA GÖZALTINA ALINDI
YouTube'da 2 milyonu geçkin takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.
Kendisini iş adamı olarak tanıtan Yılmaz'ın Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.
Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.