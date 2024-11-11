SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı! Serdar Ortaç listede

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:43
Son dakika: Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı! Serdar Ortaç listede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Ortaç. (Kaynak: Sosyal medya)Serdar Ortaç. (Kaynak: Sosyal medya)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması!

Mehmet Ali Erbil. (Kaynak: Sosyal medya)Mehmet Ali Erbil. (Kaynak: Sosyal medya)

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Serdar Ortaç. (Kaynak: Sosyal medya)Serdar Ortaç. (Kaynak: Sosyal medya)

MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İşte Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasa dışı bahis reklamını yaptığı görüntüler...

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması

ORTAÇ FİRARİ DURUMDA
Serdar Ortaç'ın adresinde bulunamadığı ve firari konumda olduğu kaydedildi.

İBRAHİM YILMAZ DA GÖZALTINA ALINDI
YouTube'da 2 milyonu geçkin takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

İbrahim Yılmaz. (Kaynak: Sosyal medya)İbrahim Yılmaz. (Kaynak: Sosyal medya)

Kendisini iş adamı olarak tanıtan Yılmaz'ın Armed Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu öğrenildi.

Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı! Serdar Ortaç listede
CHP’de savaş bildirisi! Genel Merkez İmamoğlu - Kılıçdaroğlu pazarlığını gördü... Özel’e güveniyoruz, kurultay yok
Türk Telekom
İŞKUR 110 bin işçi alımı yapacak! En çok hangi alanlara ihtiyaç var? | Türkiye’de en çok aranan meslekler
Filistin için kritik zirve | Başkan Erdoğan Riyad’a gitti
Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda karar: İşte Faruk Koca’nın aldığı ceza
Fenerbahçe’den 10 numara harekat! 2 yıldız listede
Başkan Erdoğan’dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı: Avrupa’da birinciyiz
KAMUYA 1.635 MEMUR ALIMI YAPILACAK! KGM, MGK, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı... İşte şartlar ve kontenjanlar!
Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?
CHP/DEM’in Esenyurt’taki terör yuvası çökertildi! Ahmet Özer belediyeye PKK’lıları doldurmuş
Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Bu karara gülünür
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! Donald Trump ateşkes için devreye girdi! Biden yönetimine talimat verdi
CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını yorumladı! Yıldız isme eleştiri: Kafa olarak hazır değil
SON DAKİKA